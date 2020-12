La récente querelle entre l’acteur de Bollywood Kangana Ranaut et le chanteur-acteur punjabi Diljit Dosanjh au sujet de la manifestation d’agriculteurs en cours à Delhi avait accroché Internet depuis le plus longtemps. Et il semble que la frénésie soit loin d’être terminée.

La longue guerre des mots a éclaté entre les deux stars lorsque Diljit s’en est pris à Kangana pour avoir mal identifié une vieille femme sikh de la manifestation des agriculteurs comme Bilkis Bano de Shaheen Bagh et allégué que la femme avait rejoint la manifestation pour Rs 100.

Bien que Ranaut ait immédiatement supprimé le tweet à la suite d’une réaction massive sur les réseaux sociaux, le mal a été fait et l’actrice a été largement interpellée et harcelée pour diffusion de désinformation.

Dans une dernière vidéo parodique, le comédien Saloni Gaur a recréé le craché de Kangana-Diljit comme une manifestation universitaire et c’est hilarant.

La vidéo fait partie de la dernière émission de Saloni sur « Uncommon Sense with Saloni » de Sony LIV et le clip de six minutes et demie établit un parallèle entre l’agitation des agriculteurs et une manifestation d’étudiants pour protéger les droits des travailleurs de la cantine.

LIRE AUSSI: Dans Diljit Dosanjh Vs Kangana Ranaut Twitter War, Internet a découvert leur GOAT

Saloni joue le rôle de Kangana, qui est maintenant «Pangana Ranaut», une étudiante de troisième année en «mauvaise communication de masse» et un écrivain, réalisateur, acteur et producteur primé.

Une Pangana visiblement irritée allègue que ces «gangs de tukde tukde» d’auberges punjabi avec les employés du mess créent un chahut et ont bloqué tous les chemins vers sa chambre et même les portes du laboratoire. Mais ils ne savent pas grand-chose, Panagana ne se rend jamais au laboratoire, car elle «déteste faire des recherches» (lire: jeu de mots).

Elle est sûre que tout ce que veulent les Punjabis, c’est de briser l’unité des ouvriers du mess et de créer leur propre «Punjabi Rasoi (cuisine)». Faisant confiance à l’administration du collège, qui après tout « a dû beaucoup réfléchir avant de mettre en œuvre les règles », Pangana allègue que ces manifestants veulent juste MSP – Plus de Schezwan par assiette – et comment est-ce possible!

Et en peu de temps, elle est fermée par une voix rageuse. Entrée: Diljit Dosanjh alias topper et le GOAT du collège.

Défendant les droits des ouvriers du mess, Diljit évite Pangana et lui rappelle que ces ouvriers se réveillent tôt chaque jour pour que personne au collège ne reste affamé. Si l’on ose également les attaquer avec un canon à eau, ils vont utiliser cette quantité pour cuisiner de la nourriture pour tout le monde.

Le crachat entre les deux personnages se poursuit, d’une manière similaire à celle de leur guerre Twitter.

Cependant, à travers les internautes peuvent bien comprendre les références métaphoriques de la parodie à celle de l’agitation des agriculteurs.

La guerre des mots laide entre Ranaut et Diljit a décollé lorsque ce dernier avait tweeté, « Respecté MAHINDER KAUR JI Ah Sunn La Ni Avec Preuve @KanganaTeam Banda Ena V Ni Anna Hona Chaida .. Kush v Boli Turi jandi aa .. (Écouter cette preuve, @KanganaTeam. Il ne faut pas être aussi aveugle. Elle ne dit rien) », a tweeté Dosanjh en partageant une vidéo d’une femme âgée Mahinder Kaur parlant de l’agitation du fermier.

LIRE AUSSI: Diljit Dosanjh vs Kangana Ranaut a fait que les Indiens ont besoin de traductions. Punjabi Twitter est intervenu pour aider

À la suite de ce Kangana a riposté en disant: «Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citoyenneté keliye protester contre kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Les agriculteurs ke MSP ke liye bhi protestent contre karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti. bhi nahin. Kya drame chalaya hai tum logon ne? «

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citoyenneté keliye protester kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Les agriculteurs ke MSP ke liye bhi protester contre karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh principal janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Arrêtez ça maintenant. https://t.co/RkXRVKfXV1 – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 3 décembre 2020

Karan Johar est le producteur du film Bollywood de Diljit Good Newwz.

Et là, tout a commencé et chaque fois que Dosanjh a eu une contre-attaque en shudh punjabi, les internautes l’ont choisi comme vainqueur et bien sûr leurs lignes préférées de ses tweets en punjabi.