Le comédien Russell Brand accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique

La BBC et Channel 4 ont déclaré dimanche qu’elles enquêtaient sur des allégations d’agression et d’abus sexuels contre le comédien Russell Brand.

La BBC et Channel 4 sont d’anciens employeurs de l’acteur et présentateur.

Quatre femmes ont allégué des agressions sexuelles entre 2006 et 2013 contre Brand.

La BBC et Channel 4, anciens employeurs de l’acteur et comédien britannique Russell Brand, ont déclaré dimanche qu’elles enquêtaient sur des allégations de viol, d’agressions sexuelles et de violences psychologiques sur une période de sept ans, ce que l’homme de 48 ans a nié.

Quatre femmes ont allégué des agressions sexuelles entre 2006 et 2013, lorsque Brand était au sommet de sa renommée en travaillant comme présentateur pour BBC Radio 2, Channel 4 et en jouant dans des films hollywoodiens, a indiqué samedi une enquête conjointe des médias.

Les chaînes BBC et Channel 4, ainsi que la société de production Banijay UK, ont annoncé dimanche qu’elles ouvriraient une enquête interne sur ces allégations.

« Nous examinons de toute urgence les problèmes soulevés », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la BBC.

Les allégations ont été formulées dans le cadre d’une enquête conjointe du Sunday Times, du Times et de Channel 4 Dispatches.

« Banijay UK a lancé une enquête interne urgente et coopérera à toute demande d’informations émanant de partenaires de diffusion et d’agences externes », a indiqué la société de production.

Selon l’enquête du Times, plusieurs femmes ont porté toute une série d’accusations concernant le comportement présumé de contrôle, abusif et prédateur de Brand.

Dans une vidéo publiée vendredi, Brand a nié les « allégations criminelles très graves ».

Il a déclaré avoir reçu des lettres d’une chaîne de télévision et d’un journal énumérant « une litanie d’attaques extrêmement flagrantes et agressives ».

« Au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, plutôt baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument », a-t-il déclaré dans la vidéo mise en ligne.

Selon les médias, une femme a affirmé que Brand l’avait violée dans sa maison de Los Angeles, tandis qu’une autre affirme qu’il l’avait agressée au cours d’une relation de trois mois alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle était encore à l’école.

Connu internationalement comme l’ancien mari de la pop star Katy Perry, Brand a débuté sa carrière en tant qu’humoriste au début des années 2000.

Il a animé l’émission de discussion Big Brother’s Big Mouth, un spin-off de la populaire série de télé-réalité, pendant trois ans à partir de 2004.

Il a également joué la rock star Aldous Snow dans le film de 2008. Oublier Sarah Marshall et sa suite de 2010 Amenez-le au grec.

La police métropolitaine de Londres a déclaré à l’AFP que même si elle était au courant de ces allégations, « pour l’instant, nous n’avons reçu aucun rapport à ce sujet ».

« Si quelqu’un pense avoir été victime d’une agression sexuelle, peu importe depuis combien de temps cela s’est produit, nous l’encourageons à contacter la police », a-t-il déclaré.