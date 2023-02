Le comédien Ronnie Ray se produira le 10 février à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – L’humoriste et acteur de stand-up Ronnie Ray se produira à un micro comique après le spectacle vendredi à DeKalb.

La représentation aura lieu à 20 heures à la Byers Brewing Company, 230 E. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse.

Ray est un humoriste professionnel, écrivain, acteur de formation théâtrale, improvisateur, animateur de podcast et vice-président et fondateur d’UDC Entertainment. Il a été formé à Second City Chicago, ETA Creative Arts Foundation et Act One Studios à Chicago. Ray a fait le tour du pays en tant que comédien de stand-up, tête d’affiche et long métrage pendant plus de 12 ans.

Il a également joué dans la série télévisée “Canoga Park” et est apparu dans les émissions “Victorious”, “Grey’s Anatomy” et “Chicago Fire”. Ray est apparu dans les films “Save the Last Dance” avec Kerry Washington et Julia Stiles, “Redrum” avec Kenny Young et Jill Marie Jones et “C’mon Man” avec Tony Rock et Rodney Perry. Ray a lancé un podcast intitulé “Q and A with Ronnie Ray” en avril 2016.