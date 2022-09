Le comédien RIP David A. Arnold décède de causes naturelles

Un vétéran du stand-up de 20 ans connu pour avoir fait la une de deux émissions spéciales sur Netflix et avoir travaillé avec Nickelodeon est malheureusement décédé.

La famille de David A. Arnold a confirmé à Le LA Times qu’il est mort mercredi.

La famille a déclaré au Times que l’humoriste et créateur/showrunner de « That Girl Lay Lay » de Nickelodeon est décédé « de causes naturelles » chez lui. Le comique qui n’était que trois spectacles dans sa tournée nationale de comédie de quatre mois intitulée “Pace Ya Self” avait 54 ans.

“David est décédé paisiblement aujourd’hui dans sa maison et les médecins ont statué sur la cause du décès dû à des causes naturelles”, lit-on dans un communiqué de la famille. “Veuillez garder notre famille dans la prière et respecter notre vie privée en ce moment, car nous sommes tous choqués et dévastés par cette perte.”

Les célébrités rendent hommage à Arnold dont elles se souviennent comme d’une force indomptable dans le domaine de la comédie.

La comédienne / animatrice Loni Love a tweeté à propos de la bande dessinée qu’elle a comparée à un frère et a encouragé ses abonnés à regarder ses émissions spéciales.

De même, Ava DuVernay a partagé un message sincère sur Instagram du défunt comique.

“Je ne peux vraiment pas y croire”, a écrit DuVernay. « Mon esprit ne peut même pas le saisir. La pensée ne cesse de s’échapper. Trop tôt. Mais une douzaine de décennies supplémentaires n’auraient pas suffi.

Il est également rappelé par DL Hughley qui Arnold crédité la semaine dernière avec l’avoir influencé à poursuivre sa carrière de comédien après avoir déjà bombardé sur scène.

Le premier spécial Netflix d’Arnold intitulé “David A. Arnold: Fat Ballerina” est sorti en 2019. Son deuxième spécial Netflix, intitulé “It Ain’t For The Weak”, a été produit par Kevin Hart et il a été diffusé sur le service de streaming en juillet de cette an.

Son émission Nickelodeon “That Girl Lay Lay” a été officiellement éclairée en mars 2021 et ses crédits d’écriture incluent “Meet the Browns” et “House of Payne” de Tyler Perry sur TBS, “The Rickey Smiley Show” de TV One, “Full House” de Netflix. » et la suite de la série « Fuller House ».

Il laisse dans le deuil son épouse Julie Harkness et leurs deux filles, Anna-Grace et Ashlyn.

Nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de David A. Arnold.