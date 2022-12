Le comédien Rhod Gilbert rompt le silence sur son diagnostic de cancer de stade quatre alors qu’il partage une photo de l’hôpital

Le COMÉDIEN Rhod Gilbert a rompu son silence sur son diagnostic de cancer de stade quatre, tout en partageant une photo de l’hôpital.

En juillet, l’hôte de Never Mind the Buzzcocks, 54 ans, a révélé qu’il suivait un traitement au centre de cancérologie de Velindre au Pays de Galles, dont il est le mécène.

Athéna

Le comédien Rhod Gilbert a rompu son silence sur sa bataille contre le cancer[/caption]

Rex

Depuis, il s’est ouvert sur sa bataille contre le cancer tout en admettant qu’il se sent “heureux, positif et optimiste”.

Le comédien pense qu’il gagne sa bataille et se sent mieux chaque jour, après avoir subi une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale après son diagnostic.

Rhod a déclaré : « Je me sens bien et j’ai l’impression de récupérer de jour en jour.

“Certains jours, je vais assez bien pour écrire un peu et j’ai l’impression que quand j’aurai traversé tout cela, il y aura un spectacle.”

Le présentateur de télévision participait à une randonnée caritative pour collecter des fonds lorsqu’il a commencé à se sentir malade et a remarqué des bosses apparaissant sur son corps.

Rhod a remercié ses fans sur les réseaux sociaux pour leurs “mots aimables et leurs meilleurs vœux”.

Plus tôt cette année, Rhod a déclaré: “Ainsi, bien que je n’aie jamais imaginé que je serais un patient ici, je sais mieux que quiconque que je suis entre les meilleures mains possibles.

« Les soins du NHS que je reçois sont incroyables. Je ne souhaiterais cela à personne… mais qui sait, peut-être que je sortirai de l’autre côté avec une nouvelle émission de stand-up et une diatribe de 40 minutes sur la courge orange.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, il a poursuivi: «En tant que fier mécène du Velindre Cancer Center, j’ai parcouru le monde, organisé des quiz chaotiques et des soirées comiques étoilées.

« J’ai rencontré et me suis lié d’amitié avec tant d’employés, de patients et de leurs familles inspirants. Cela a été une grande partie de ma vie au cours des dix dernières années.

“Merci à tous pour votre soutien au cours des dernières semaines et des derniers mois (et années). Je vais disparaître pendant un moment et je ne commenterai plus, du moins pas pour le moment, pendant que je me concentre sur mon rétablissement.

L’homme drôle a partagé une série de photos dans le post – le montrant en train de participer à des activités de collecte de fonds et de suivre lui-même un traitement au centre.





Rhod est un habitué de la télévision, ayant participé à Mock The Week, 8 Out of 10 Cats et Have I Got News For You et il a été le présentateur permanent de Never Mind The Buzzcocks pour sa dernière série en 2011.

Le Gallois a également animé ses propres émissions, Ask Rhod Gilbert, Rhod Gilbert’s Work Experience et Rhod Gilbert’s Teen Tribes.

En 2016, Rhod a pris la relève en tant qu’hôte sur The Apprentice: You’re Fired, ce qu’il a fait jusqu’à il y a quelques années à peine.

Plus récemment, il a succédé à Nick Knowles sur DIY SOS.

Facebook/Rhod Gilbert

Rhod est un fier mécène du Velindre Cancer Center où il a reçu un traitement[/caption]