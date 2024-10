Le comédien partage son expérience lors des soirées « flippantes » de Diddy, affirmant qu’il « ne comprenait pas » ce qui allait se passer

Un autre invité d’une des soirées de Sean ‘Diddy’ Combs a parlé de son expérience et à quel point c’était « fou » là-dedans.

Le directeur et producteur de musique Sean Combs, mieux connu sous le nom de P Diddy, fait face à un certain nombre d’accusations pour racket, trafic sexuel par la force, fraude ou coercition et transport pour se livrer à la prostitution – pour lesquelles il a plaidé non coupable.

Il est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York et s’est vu refuser la libération sous caution à deux reprises.

Un comédien a raconté comment s’était déroulée l’une des fêtes de Diddy (Shareif Ziyadat/Getty Images pour Sean « Diddy » Combs)

Plus tôt cette semaine, Diddy a publié une déclaration derrière les barreaux après que l’avocat Tony Buzbee ait annoncé que 120 personnes prévoyaient de poursuivre le fondateur de Bad Boy Records.

Ils allèguent qu’il les a exploités et abusés sexuellement, le plus jeune accusateur n’ayant que neuf ans au moment des faits.

L’homme de 54 ans a vicieusement nié les affirmations de ceux qui l’ont accusé, alors que de plus en plus de célébrités sortent des rues pour parler de leurs expériences lors de ce que l’on appelle ses soirées « freak-off ».

Un photographe a récemment décrit ce que c’était que d’être à l’extérieur et de regarder à l’intérieur, tout en étant suffisamment proche de la fête pour voir une partie de ce qui se passait.

Mais maintenant, un fêtard s’est activement exprimé, dans un épisode de podcast mis en ligne plus tôt cette semaine.

Wittek a révélé à quoi ça ressemble vraiment lors d’une soirée Diddy (YouTube/JEFF FM)

Le comédien et créateur de contenu Jeff Wittek a révélé qu’il avait assisté à une soirée Diddy en 2010, alors que nous n’en avions que 20, sur son podcast Jeff FM.

Mieux connu pour faire partie de la « Vlog Squad » de David Dobrik à l’époque, le YouTuber et barbier occasionnel a admis avoir vu des gens avoir des relations sexuelles ouvertement, dans un manoir de Miami.

Il a également discuté de l’arrestation de Diddy sur le podcast avec son collègue créateur de contenu Mike Majlak, mais s’est également ouvert sur la fête et sur la maison de Diddy, en disant: « Plus vous montiez haut, plus c’était étrange. »

Wittek a déclaré qu’il avait été invité par une connaissance qui avait filmé un clip avec Diddy et qu’il ne savait pas que c’était une « soirée lingerie ».

Vêtus d’un polo, d’autres sont venus en lingerie, comme il se souvient : « Et je me dis : ‘Vous allez comme ça les gars ?’ « Ils disent: ‘Vous ne comprenez pas ces fêtes.’ Et je n’ai pas compris parce que j’ai vu du sexe en direct ce soir-là. »

Le comédien a poursuivi : « C’est la première fois que je vois cela arriver de ma vie. Et est-ce que j’y ai participé ? Non, mais je me suis vraiment saoulé là-bas. C’est juste fou. J’étais littéralement là. J’ai vécu ça. «

Le créateur de contenu a déclaré qu’il n’y avait pas participé (Instagram/jeff)

Une enquête fédérale est toujours en cours sur les accusations portées contre Diddy après qu’il a été accusé de diriger une « entreprise dans laquelle il s’est livré au trafic sexuel, au travail forcé ou à l’enlèvement, à l’incendie criminel et à d’autres crimes ».

Des documents judiciaires ont révélé les allégations, disant : « Combs a distribué une variété de substances contrôlées aux victimes, en partie pour les maintenir obéissantes et dociles. »

Les procureurs ont en outre allégué : « Combs et les victimes recevaient généralement des liquides intraveineux pour se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogues ».

