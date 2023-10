Le comédien pakistanais Shakeel Siddiqui dit qu’on lui a proposé la citoyenneté indienne mais qu’il l’a rejetée : « Maine kaha nahi yaar »

Le comédien pakistanais Shakeel Siddiqui a déclaré que Manoj Tiwari lui avait proposé la citoyenneté indienne, mais qu’il l’avait rejetée.

Le comédien pakistanais Shakeel Siddiqui, qui a été vu dans la saison 3 de Comedy Circus, a déclaré qu’on lui avait offert la citoyenneté indienne, mais qu’il l’avait rejetée. En parlant au YouTuber Nadir Ali, Shakeel a affirmé que Manoj Tiwari lui avait demandé de s’installer en Inde.

Il a dit : « Manoj Tiwari ne kaha ‘kya Shakeel bhai aajao Hindustan. Hum karwa denge sab’. Maine kaha ‘nahi yaar, agar apni maa se wafa nahi kar sakta toh tumhaari maa se kya wafa karunga’. (Manoj Tiwari m’a demandé de venir en Inde et m’a dit qu’il arrangerait tout. Mais j’ai dit que si je ne suis pas fidèle à ma propre mère, comment serai-je fidèle à ta mère).

Il a ajouté : « J’ai dit qu’il était bon de respecter et de saluer la mère de chacun. Nous devons respecter la nation et la religion de chacun. En comparant les paiements des acteurs et des comédiens en Inde et au Pakistan, il a déclaré : « laissez tomber, mon frère, il y a une énorme différence ».

L’acteur pakistanais Moammar Rana et le YouTuber Nadir Ali ont suscité la controverse après s’être moqués de Priyanka Chopra et Ameesha Patel. L’acteur a fait un commentaire raciste sur Priyanka Chopra et l’a qualifiée de « kala namak ».

MENTALEMENT DES HOMMES PAKISTANIENS COMMUNS.. la conversation m’a mis si mal à l’aise pic.twitter.com/Umawzay4Gd – Pakiza Amir (@amir_pakiza) 23 août 2023

Lorsque YouTuber Nadir a demandé à l’acteur de nommer une actrice « bhayankar », il a nommé Priyanka Chopra. Il a en outre mentionné qu’Ameesha Patel est belle. Rana a déclaré: «Cela m’est arrivé quand j’ai vu Priyanka Chopra. Je ne savais pas, nous étions assis (à un événement). Une femme est venue s’asseoir sur le côté. Nous parlions entre nous. J’avançais et reculais, me demandant où je devais aller. Au bout d’un moment, elle s’est levée et est partie. J’ai demandé qui elle était.

Il a ajouté : « La personne à qui j’ai posé la question m’a dit : ‘Vous ne l’avez pas reconnue ?’ J’ai dit non. Il s’avère que c’était Priyanka Chopra qui était assise. Tout mon béguin pour elle… » ​​Il a en outre complimenté Ameesha Patel et l’a qualifiée de « authentique et belle ». En entendant cela, Ali, « Chehra kya dekhta ho, dil mein uttar kar dekho (Pourquoi continuez-vous à regarder le visage… Viens t’installer dans mon cœur). » L’acteur pakistanais a ajouté : « Dois-je tout dire ici ? »