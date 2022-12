Le comédien Moses Storm exploite son traumatisme pour rire

Le comédien Moses Storm avait 16 ans lorsqu’il a appris à lire et à écrire pour la première fois.

“J’ai peut-être l’équivalent d’une éducation de deuxième année”, a-t-il déclaré. Pendant une grande partie de son enfance, il a vécu dans un bus avec sa mère célibataire et ses cinq frères et sœurs, ne sachant pas où il se réveillerait le lendemain.

Au cours de ces années tumultueuses, Moses, 32 ans, est devenu obsédé par l’art de faire rire les gens. Chaque fois que sa famille avait accès à une télévision, il regardait The Tonight Show avec Conan O’Brien. La comédie était une distraction du fait qu’il n’avait souvent pas assez à manger et que son père était parti.

La vie de Storm a parcouru un long chemin depuis lors. Il a été acteur dans une longue liste de films et d’émissions, dont “This is Us” et “Arrested Development”. Plus récemment, il a fait ses débuts dans sa propre comédie spéciale sur HBO Max, “Trash White”, produite par son icône d’enfance, Conan O’Brien.

Pourtant, son spécial porte en grande partie sur la persistance du passé, et surtout de la pauvreté.

CNBC a récemment parlé avec Moses de la façon dont la comédie a évolué d’un détournement de ses expériences douloureuses à la façon dont il choisit maintenant d’en parler.

(Cette interview a été légèrement modifiée et condensée pour plus de clarté.)

Annie Nova : Comment avez-vous acquis la confiance nécessaire pour essayer de réussir en tant que comédien ?

Moïse Tempête : Il n’y avait rien dont je m’éloignais. Il n’y avait pas d’éducation; il n’y avait pas de parent à qui plaire. Mais je savais que c’était quelque chose que j’aimais et que cela pourrait probablement me rapporter plus d’argent qu’un emploi au salaire minimum.

AN : Le stress financier a été une constante tout au long de votre enfance. Qu’est-ce que ça fait de moins se soucier de l’argent à l’âge adulte ?

MME: Vous n’avez jamais l’impression d’être sorti de la pauvreté. L’idée que vous pourriez vous retrouver là-bas, que vous n’en avez jamais assez, que tout cela pourrait disparaître – ces sentiments ne changent pas.

AN : Une peur dont vous dites qu’elle est difficile à éradiquer concerne le lieu et la maison. Vous n’êtes jamais resté longtemps au même endroit quand vous étiez enfant. Comment ce fait continue-t-il de vous affecter?

MME: J’ai inconsciemment choisi une vie où je suis toujours sur la route. Je ne sais pas comment vivre autrement. Je commence à avoir une vraie agitation si je ne bouge pas toujours.

AN : Pourquoi pensez-vous que c’est ?

MME: Il y a un sentiment d’impermanence qui vient à un âge précoce de ne pas savoir où nous allons être. Combien de temps allons-nous rester dans ce camping avant d’être expulsés ? Et donc maintenant, si je bouge, j’ai l’impression d’avoir une longueur d’avance sur tout. Je ne peux pas être expulsé.

AN : Pensez-vous que vous auriez pu écrire ce spécial si vous viviez encore dans la pauvreté ?

MME: Si je le vivais activement, je n’aurais pas assez de distance pour le transmettre en divertissement pour les gens. Et si vous dites que vous voulez le travail très privilégié d’être un comédien, vous devez à votre public d’avoir une certaine perspective. Nous ne partageons pas seulement notre vie. Les gens mettent Netflix, ils mettent HBO, pour se divertir et oublier leurs problèmes. Et donc je dois prendre ces choses que j’ai traversées, les traiter et ensuite les livrer de manière humoristique. C’est là que la forme d’art entre en jeu.

AN : Vous semblez avoir tellement de recul sur vos expériences. Avez-vous été en thérapie?

MME: Dans un effort pour se connecter avec un public, vous devez avoir de l’empathie pour tout le monde dans cette pièce. Vous devez vous demander : D’où vient tout le monde ? Je ne peux pas simplement monter là-haut et exprimer ma colère; ce n’est intéressant pour personne. Ils arrivent avec leur propre colère et leur propre vie. Alors, qu’y a-t-il d’universel entre nous ? Quelle est la chose sur laquelle nous pouvons tous nous connecter ? C’est de trouver ces points de contact qui m’ont rendu moins en colère. Ce n’était pas une thérapie. C’était juste venir à ces expériences humaines partagées.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les remboursements d’impôts pourraient être moins importants en 2023, prévient l’IRS

L’IRS met en garde les contribuables contre le nouveau seuil de 600 $ pour les déclarations de paiement à des tiers

Voici comment se préparer à un 1099-K pour Venmo, les paiements PayPal – et réduire les taxes

AN : Dans votre émission spéciale sur la comédie, vous parlez de la façon dont votre mère a beaucoup volé à l’étalage. Une fois, elle a été surprise en train de voler des vitamines. J’ai trouvé ce détail surprenant. Pourquoi des vitamines ?

MME: Les histoires d’elle se faisant virer d’un supermarché Winn-Dixie et des flics qui arrivent sont moins drôles. Je ne pense pas qu’il y ait un sujet dans la comédie qui soit interdit parce que c’est trop triste. Mais vous feriez mieux d’avoir une blague pour sortir ce public du fait décevant que vous venez de livrer parce que tout le monde entre dans cette pièce, les milliers de personnes ce soir-là, avec leur propre traumatisme et leurs propres peurs. J’ai choisi des vitamines parce que c’était la chose la plus drôle qu’elle ait volée.

AN : Qu’est-ce qui est difficile de présenter une comédie spéciale sur la pauvreté ?

MME: Si vous dites “Je vais faire une comédie spéciale hilarante sur la pauvreté économique et générationnelle dans ce pays”, les gens disent “Boooo”. Mais ce que vous pouvez faire, c’est faire rire les gens. Et entre ces moments, ils rient, ce que vous faites vraiment, c’est les ouvrir. C’est une sorte de tour de magie dans la mesure où ils sont vulnérables. Ensuite, vous pouvez glisser ces détails.

AN : Vous dites que vous avez un problème avec la façon dont on parle de la pauvreté. Dans votre spécial, vous exprimez votre frustration face au terme “insécurité alimentaire”. Vous dites, “J’ai besoin de glucides et pas de confiance.” Pourquoi cette formulation vous dérange-t-elle ?

MME: Nous avons réduit les êtres humains à ces statistiques et à ces termes thérapeutiques, et cela nous dégage de toute responsabilité ou culpabilité de ne pas aller dans notre portefeuille et de donner personnellement 5 $ à cette pauvre personne. Nous pouvons dire : « Pauvreté : il faut s’y attaquer par le biais de programmes sociaux ! Nous devons voter en novembre ! Nous voulons ces correctifs qui ne prennent rien de notre part.

AN : Vous insistez sur le fait que votre histoire est très chanceuse et que nous mettons trop l’accent sur les histoires « de la misère à la richesse ». Pourquoi pensez-vous que nous romancer ces intrigues?

MME: C’est maladroit d’aider les gens. C’est inconfortable. Si nous donnons de l’argent, et si nous n’en avons pas assez nous-mêmes ? Si nous laissons cette pauvre personne entrer dans notre quartier, invitons-nous le danger dans notre vie ? Et s’ils sont malades mentaux ? Et donc les histoires de la misère à la richesse nous réconfortent parce que nous ne faisons rien dans cette histoire. Nous regardons quelqu’un d’autre travailler. Nous regardons quelqu’un d’autre s’aider.