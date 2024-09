Le comédien Matt Rife serait intéressé par l’achat de Conjuring House, selon des publications sur les réseaux sociaux

BURRILLVILLE – Le comédien Matt Rife envisage-t-il sérieusement d’acheter The Conjuring House, une ferme vieille de plusieurs siècles qui a inspiré un film basé sur les expériences d’une famille qui a déclaré avoir été assaillie par un esprit malveillant dans les années 1970 ?

En abondancequi, en avril, a acheté un complexe résidentiel voisin de 3 millions de dollars sur un réservoir à North Smithfield, a proposé d’acheter la maison et de régler tout litige financier, selon un post du comédien et associé Elton Castee sur le site de médias sociaux X.

Le 1er septembre, le comédien, personnalité en ligne et enquêteur paranormal Elton Castee a publié sur X que lui et Rife étaient intéressés par l’achat de The Conjuring House et le règlement de tout différend financier entre le propriétaire et les anciens employés.

« Quelle que soit la date, nous sommes prêts à la concrétiser », a posté Castee.

Castee et Rife sont apparus sur scène et dans de nombreuses vidéos Instagram ensemble.

Les représentants de Rife n’ont pas répondu aux messages du Journal cherchant à confirmer l’intérêt de Rife pour la maison.

Qu’est-ce que The Conjuring House ?

Cette maison vieille de près de 300 ans n’était qu’une simple ferme de campagne jusqu’en 2013, lorsque le film « The Conjuring » a raconté l’histoire des Perron, une famille de Rhode Island qui y vivait dans les années 1970, et leur combat contre les esprits malveillants qui habitaient la maison.

Il est depuis considéré comme l’un des endroits les plus hantés d’Amérique.

« The Conjuring » et l’univers cinématographique « Conjuring » qui a suivi ont attiré des milliers de touristes dans un coin tranquille de Rhode Island, niché le long de la frontière avec le Massachusetts, provoquant parfois des controverses dans une petite ville ainsi que l’argent des visiteurs.

Rife a déjà publié un article sur sa visite de deux nuits à The Conjuring House.

La maison se trouve au 1677 Round Top Road, également connue sous le nom de State Route 96. Elle se trouve à un quart de mile de la frontière de l’État du Massachusetts à Uxbridge. Elle se trouve à 26,2 miles en voiture du centre-ville de Providence et à 60 miles de Boston.

La Conjuring House est-elle à vendre ?

« Elle n’est pas à vendre. Je ne vendrai jamais The Conjuring House », a déclaré la propriétaire Jacqueline Nuñez au Journal lors d’un appel téléphonique depuis l’hôpital Fatima. « Je ne vendrai jamais la propriété. Jamais. »

D’anciens employés – ou leurs familles – ont déposé des plaintes auprès de la police et de l’État, alléguant que Nuñez les a harcelés ou leur doit de l’argent.

Nuñez, qui a déclaré au Providence Journal que d’anciens employés l’avaient volée, dit qu’elle a été internée à deux reprises dans des services psychiatriques d’hôpitaux – dans le cadre d’une initiative, selon elle, visant à reprendre le contrôle de la maison, qui attire les foules en tant qu’attraction touristique hantée.