Le comédien Matt Rife repousse les émissions dans l’Indiana en raison d’une « urgence médicale de dernière minute »

Noé Schutz

Le comédien Matt Rife a reporté deux spectacles dans l’Indiana mercredi soir, invoquant « une urgence médicale de dernière minute ».

Initialement prévus pour février, ces artistes devaient avoir lieu à l’Auditorium de l’Université d’Indiana à Bloomington, Indiana. Rife a profité de ses histoires Instagram pour s’excuser auprès des fans pour la situation.

« Je suis vraiment désolé, mais en raison d’une urgence médicale de dernière minute, je dois reprogrammer nos spectacles ce soir (encore) », a écrit la bande dessinée. « Je fais plus de 40 émissions par mois depuis un an et demi et je n’ai jamais eu à faire quelque chose comme ça, je suis vraiment désolé, j’espère que tu comprends et je t’aime tellement. »

Les représentants du comédien n’ont pas pu être contactés pour commenter au moment de la publication, mais nous mettrons à jour l’histoire au cas où davantage de contexte entourant l’urgence émergerait.

Dans une autre publication sur Instagram, un porte-parole de l’Auditorium de l’Université d’Indiana a confirmé que les billets seraient financés « en totalité » dans un délai de 30 jours.

Prévu pour une tournée aux États-Unis tout au long du mois d’août avant de partir pour l’Europe, Rife est au milieu d’un moment de carrière énorme, alors qu’il continue de parcourir son « ProbleMATTic World Tour », l’un des plus importants depuis plus de 20 ans, qui a vendu plus de 600 000 tickets en moins de 48 heures. Devenu célèbre ces dernières années sur les réseaux sociaux, Rife est récemment devenu le plus jeune comédien à faire la une (et à vendre) l’emblématique Hollywood Bowl, après avoir vendu quatre spectacles au Dolby Theatre d’Hollywood. De plus, son premier spécial Netflix Matt Rife : sélection naturelle est devenu l’émission spéciale la plus regardée sur le streamer au cours du second semestre de l’année dernière, comme l’a révélé le dernier vidage de données de Netflix.

Originaire d’une petite ville près de Columbus dans l’Ohio, Rife a commencé à se produire sur scène à l’âge de 15 ans et a déménagé à Los Angeles deux ans plus tard pour poursuivre une carrière à Hollywood. Autofinancer sa première émission spéciale d’une heure, Uniquement les fanset l’a publié sur YouTube en 2021, il a de nouveau parié sur lui-même deux ans plus tard en adoptant la même approche avec son suivi, Matthieu Steven Rifeavant de se diriger vers Netflix.

Développant actuellement une sitcom sur le lieu de travail pour Netflix, Rife a également signé un accord avec le streamer pour deux autres émissions spéciales, dont l’une sera sa toute première émission spéciale complète sur le travail de foule, comme nous avons été les premiers à le signaler.