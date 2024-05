Le comédien Matt Rife annule des spectacles après une urgence médicale inattendue

Matt Rife donne la priorité à sa santé.

Le comédien, qui est actuellement au milieu de sa tournée mondiale ProbleMATTic, a annulé les spectacles à guichets fermés qui devaient avoir lieu à l’Auditorium de l’Université d’Indiana le 29 mai.

« MATT RIFE ANNULÉ : les spectacles de Matt Rife de ce soir (y compris celui de 22 heures) ont été annulés », a écrit l’Auditorium IU dans un communiqué. Publication Instagram Le 29 mai, « en raison d’une urgence médicale inattendue ».

Matt, qui était censé donner un spectacle à 19 heures et 22 heures à l’université basée à Bloomington, dans l’Indiana, a également évoqué l’annulation sur ses réseaux sociaux, mais a affirmé qu’ils seraient reportés.

« Je suis vraiment désolé », a-t-il écrit dans un Histoire Instagram Le 29 mai, « mais en raison d’une urgence médicale de dernière minute, je dois (encore) reprogrammer nos spectacles ce soir. Je fais plus de 40 spectacles par mois depuis un an et demi et je n’ai jamais eu à faire quelque chose comme ça. Je’ Je suis vraiment désolé. J’espère que tu comprends et je t’aime tellement.