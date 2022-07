Le comédien Lil Duval transporté par avion à l’hôpital des Bahamas après que sa voiture a heurté son VTT

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le comédien Lil Duval a été transporté par avion dans un hôpital des Bahamas après qu’une voiture l’a heurté alors qu’il conduisait un VTT.

Duval, 45 ans, pris à Instagram mardi et a partagé une vidéo graphique de lui en train d’être emmené d’une ambulance dans un avion privé. Les images montraient le bras droit de Duval dans une attelle ainsi que des bandages sur la tête, les bras et la poitrine.

“Quelqu’un m’a frappé dans sa voiture alors que j’étais sur mon 4 roues. Maintenant, ma jambe s’est cassée et je dois m’envoler pour Nassau et me faire opérer”, a-t-il légendé la vidéo.

Sur son post, plusieurs célébrités ont souhaité bonne chance à l’artiste d’enregistrement. “Je prie pour vous, champion… Rétablissez-vous immédiatement…”, a écrit Kevin Hart. “Rétablissez-vous maintenant”, a ajouté Jamie Foxx.

Mercredi, Duval a partagé une mise à jour sur Twitter et a remercié les gens d’avoir tendu la main, mais a déclaré qu’il souffrait toujours beaucoup.

“J’apprécie que tout le monde me surveille, mais si vous appelez et que je ne décroche pas, ne le prenez pas mal. Je suis vraiment foutu et je ne peux pas bouger parce que j’ai tellement mal “, il a écrit.

Un représentant de Duval a également partagé une déclaration avec TMZ. “Lil Duval a été impliqué dans un accident de voiture où un véhicule à moteur l’a heurté alors qu’il conduisait un 4-roues”, indique le communiqué. “Cet accident a entraîné une fracture de la hanche ainsi que des blessures légères. Il est dans un état stable et est actuellement à nouveau transporté par avion, de Nassau à Jacksonville, en Floride, afin d’être traité dans un hôpital local doté des capacités et de l’équipement disponibles pour effectuer la chirurgie recommandée. procédures de recouvrement. »

Avant l’accident, Duval a partagé une vidéo sur Instagram profiter de son escapade dans les Caraïbes. Il était assis sur une balançoire en bois le long de la plage et a dit “pipi” tout au long de la vidéo.

Duval est surtout connu pour son passage sur “Bro Code” de MTV ainsi que sur “Hip Hop Squares” de VH1. En 2018, il a collaboré avec Snoop Dogg et Ball Greezy sur “Smile (Living My Best Life)”, ce qui l’a rendu viral.

Il a ensuite interprété la chanson à succès lors des BET Awards l’année suivante.

Un représentant de Lil Duval n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.