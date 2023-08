Le comédien le mieux payé au monde facture Rs 160 crore par film ; plus que Will Smith, Brad Pitt, Shah Rukh, Salman, Prabhas

L’humoriste le mieux payé au monde facture plus par film que la plupart des superstars indiennes comme Shah Rukh, Salman ou Prabhas.

Ce n’est un secret pour personne que les stars hollywoodiennes sont bien mieux payées que les acteurs indiens. Cependant, ces derniers temps, des superstars comme Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Prabhas et Vijay ont comblé cet écart. Aamir Khan a même figuré une fois sur la liste des acteurs les mieux payés, mais le salaire chez lui est toujours nettement inférieur à celui d’Hollywood. La preuve en est que l’humoriste le mieux payé du monde touche un salaire plus élevé que nos plus grandes stars.

Le comédien le mieux payé au monde – Jim Carrey

L’acteur Jim Carrey porte le titre de comédien le mieux payé au monde depuis environ deux décennies. Depuis son succès avec des films comme The Mask et Liar Liar dans les années 90, l’acteur a commencé à facturer des millions de dollars. Il est entré dans l’élite hollywoodienne avec Bruce Almighty et pour le film Yes Man de 2008, il a reçu 35 millions de dollars (Rs 150 crore à l’époque, Rs 285 crore aujourd’hui). Même aujourd’hui, alors que sa célébrité s’est considérablement réduite, l’acteur facture plus de 15 à 20 millions de dollars (Rs 130-160 crore) par film, soit plus que tous les acteurs indiens.

Comment Jim Carrey a battu les principaux hommes de Holywood

Le salaire de 35 millions de dollars de Jim Carrey en 2008 est toujours plus élevé que tout ce que Will Smith et Brad Pitt ont gagné pour un seul film. Le salaire le plus élevé de Will Smith était de 30 millions de dollars pour le film Emancipation de 2021, tandis que Brad Pitt a facturé le même montant pour Ocean’s Eleven en 2001.

Combien les acteurs indiens facturent par film

L’acteur indien le mieux payé est Thalapathy Vijay, qui facturerait Rs 200 crore pour son prochain film Leo. En dehors de lui, plusieurs grands acteurs indiens – Shah Rukh, Salman, Prabhas – facturent entre 120 et 150 millions de roupies pour un film basé sur la part des bénéfices. D’autres comme Aamir Khan et Rajinikanth facturent également plus de Rs 100 crore par film.