Le comédien américain John Mulaney s’est inscrit en cure de désintoxication pour se faire soigner pour sa dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Il a une longue histoire de lutte liée à la toxicomanie et a parlé de son problème en public à plusieurs reprises dans le passé.

L’artiste de 38 ans, ancien écrivain de Saturday Night Live et a également animé l’émission à de nombreuses reprises, s’est fait admettre dans un centre de réadaptation en Pennsylvanie le week-end dernier, où il devrait rester 60 jours pour son traitement.

« Les amis et la famille de John sont heureux qu’il reçoive enfin de l’aide et se concentre sur sa santé », a déclaré une source citée par Page six.

La source a ajouté que le comédien a lutté dans le passé avec la sobriété dont il a parlé ouvertement et qu’il a lutté avec le problème pendant la pandémie.

Récemment, apparaissant sur Jimmy Kimmel Live, il a déclaré qu’il devenait totalement fou pendant la période de quarantaine. Il a expliqué comment un manque de routine dans la vie d’une personne peut affecter négativement son bien-être. Il a admis qu’il avait besoin d’un emploi pour continuer.

Mulaney avait révélé plus tôt qu’il avait commencé à boire à l’âge tendre de 13 ans, ce qui l’avait conduit à se droguer. Il s’est livré à la prescription et à l’abus de drogues illégales dès son plus jeune âge. Plus tard, il s’est repris et est devenu sobre à l’âge de 23 ans.

De nombreuses célébrités et fans ont exprimé leur sympathie et leur soutien au comédien en difficulté sur les réseaux sociaux.

Un autre comédien Dan Telfer a écrit que Mulaney est le meilleur dans tout ce qu’il fait et tuera ses démons personnels.

Rien que de la bonne humeur et du soutien pour @mulaney, qui est le meilleur dans tout ce qu’il fait, y compris le meurtre de démons personnels. Vous êtes humain et vous avez ceci. – Dan Telfer (@dantelfer) 21 décembre 2020

L’écrivain Ashlee Latimer espérait que les personnes proches de lui bénéficieraient de l’intimité qu’elles méritent cette saison. «Et j’espère vraiment que nous prenons la compassion et la grâce collectives que nous ressentons à son égard et apprenons à l’étendre à tous ceux qui font face à la dépendance», a-t-il ajouté.

J’espère que John Mulaney s’en sortira et que lui et ses proches bénéficieront de l’intimité qu’ils méritent cette saison, et j’espère vraiment que nous prenons la compassion et la grâce collectives que nous ressentons à son égard et apprenons à l’étendre à tous. qui traitent de la toxicomanie. – Ashlee Latimer (@ALNL) 21 décembre 2020

«Les seules blagues que je veux entendre sur @mulaney en cure de désintoxication sont les blagues qu’il en raconte après sa sortie», a écrit l’acteur américain John DiMaggio.

L’animatrice de télévision américaine Katie Nolan a tweeté que cet épisode devrait être un rappel à tous que nous traversons un traumatisme collectif avec la pandémie.

que la nouvelle de John Mulaney nous rappelle à tous que nous traversons un traumatisme collectif avec cette pandémie, et pour beaucoup d’entre nous, cela s’ajoute aux luttes que nous avions déjà. vérifiez votre peuple. demander de l’aide n’est pas lâche, c’est courageux. – Katie Nolan (@katienolan) 21 décembre 2020

Voici quelques commentaires supplémentaires à l’appui de John Mulaney:

Beaucoup d’amour à John Mulaney et à toute personne aux prises avec une dépendance en ce moment. Il y a de l’espoir et de l’aide. Ne vous sentez pas gêné de le demander. C’est une maladie comme toute autre chose et il existe des outils et des mesures pour vous sentir mieux. Nous avons besoin de vous en bonne santé et en bonne santé. <3 https://t.co/o3HajuTE7O – Molly Knight (@molly_knight) 21 décembre 2020

J’adore John Mulaney. Ses spectacles ne manquent jamais de me faire plaisir. Et entendre la nouvelle qu’il entre en rebah – ou que quiconque y entre – je considère toujours cela comme une bonne nouvelle? Cela signifie que c’est une étape vers la guérison – une bonne et saine. Alors, bonne santé et bonheur à lui. – Maureen Johnson (@maureenjohnson) 21 décembre 2020

Zut. Vraiment enraciné pour le rétablissement de John Mulaney et pour tous ceux qui ont lutté contre la dépendance / la sobriété au cours de cette année terrible et aliénante. https://t.co/chhoh1Kcgj – Erin a même pris la dernière boîte de Who-Hash (@morninggloria) 21 décembre 2020

« John Mulaney nous a apporté tant de réconfort et de joie. Que Dieu vous bénisse, joyeux monsieur », a écrit un autre.