Le comédien Joe Lycett sème le chaos après la « fuite » du rapport de Sue Gray sur Twitter et la blague du groupe WhatsApp « Down It Street »

Le COMÉDIEN Joe Lycett a semé le chaos après avoir « divulgué » le rapport de Sue Gray sur Twitter – qui comprenait un chat de groupe de blagues appelé « Down It Street ».

La version hilarante du rapport imminent sur le «partygate» a semblé toucher un nerf à Downing Street – alors que des ministres auraient «couru en panique» en pensant que le jibe était réel.

Le comédien a semé le chaos après avoir publié le faux rapport divulgué – qui a touché un nerf à Downing Street

Lycett a publié une version parodique du rapport – contenant un faux résumé des sept principales conclusions de Mme Gray, qui est ensuite devenue virale en ligne.

Il a écrit sur Twitter: « BREAKING: Le rapport de Sue Gray divulgué révèle un abus choquant des règles. Difficile de voir comment le Premier ministre peut s’accrocher après cela. »

Mais après avoir regardé les détails, il était clair que le comédien riait – écrivant que les ministres jouaient à des jeux appelés « Slow Dance » et « Pass the A ***hole ».

Et dans le rapport fictif, il a déclaré que les conseillers n ° 10 appelaient les tests préalables à la fête « T ** teral Flows » au lieu de « Lateral Flows ».

Le faux rapport, qui a été aimé 50 000 fois, disait : « Un résumé de mes principales conclusions :

« Une culture de la règle de réglementation Covid-19 enfreignant au numéro 10 Downing Street.

« Des jeux ont été joués, connus sous le nom de ‘Slow Dance’ et ‘Pass the A***hole’.

« Un certain nombre de groupes WhatsApp ont été créés pour organiser des rassemblements, avec des titres tels que » Certainement une réunion « et » Down It Street « .

« Lors d’une soirée, un ministre de haut rang a insisté pour que tous les membres du cabinet montent à une table et interprètent Pure and Simple by Hear’Say.

« Avant l’un des rassemblements, ********** qui travaillait en étroite collaboration avec le Premier ministre a insisté pour que tout le monde soit testé et a ensuite été référé à un » flux teral « par des conseillers.

« Une vidéo de la femme du Premier ministre lors d’une fête confirme sa présence dans laquelle on l’entend dire » il pourrait y avoir jusqu’à quatre et jusqu’à soixante enfants lol.

« Un conseiller a insisté sur le fait que ce rapport indique clairement » ce n’est catégoriquement pas une violation des règles de faire partie d’un mille-pattes humain si ledit mille-pattes a été formé avant le verrouillage « .

« Veuillez transmettre toute question à mon adresse e-mail ItsAllSueGravyBaby@aol.com. »

Et peu de temps après, un ministre « vérifié » a envoyé un message au comédien et lui a dit que ses blagues avaient touché un peu trop près de chez lui.

Le personnel de la députée « courait partout en panique à cause de ce qu’il disait » tandis que les députés étaient « paniqués pour discuter » car ils pensaient que la fuite était grave.

Le travailleur a clairement vu l’humour dans le jibe – et a dit à Lycett: « Un travail légendaire absolu bien fait. »

Cela survient alors que les chefs de police ont demandé que des détails soient omis du prochain rapport sur les partis n ° 10 – jetant le doute sur sa publication.

Le Met a confirmé aujourd’hui qu’il avait demandé à l’agent de police de Whitehall, Sue Gray, de rédiger des parties de son dossier qui couvrent les événements sur lesquels enquêtent les agents.

Dans un communiqué, la force a déclaré que le fait d’inclure autre chose que des informations « minimales » sur les coups les plus graves pourrait nuire à sa propre enquête.

Scotland Yard a ajouté: « Pour les événements sur lesquels le Met enquête, nous avons demandé qu’une référence minimale soit faite dans le rapport du Cabinet Office.

« Le Met n’a demandé aucune limitation sur d’autres événements dans le rapport, ni que le rapport soit retardé.

« Mais nous avons eu des contacts permanents avec le Cabinet Office, notamment sur le contenu du rapport, pour éviter tout préjudice à notre enquête. »

Le rapport Gray complet serait toujours publié, mais seulement après la fin des enquêtes policières, ce qui pourrait prendre des semaines.

Il y a eu près de 20 parties présumées, les officiers n’enquêtant que sur celles qui représenteraient les violations les plus graves des lois de Covid à l’époque.

Le ministre de la Technologie, Chris Philp, a déclaré que No 10 n’avait toujours pas reçu ce rapport ce matin et ne savait pas quand il serait publié.

Boris Johnson a réaffirmé hier son engagement à publier le dossier dans son intégralité, mais ne dirait pas définitivement que certaines parties ne seraient pas expurgées.

Et l’intervention du Met alimentera les craintes que la version originale puisse s’avérer être un blanchiment avec toute preuve accablante conservée jusqu’à plus tard.

Le parti travailliste affirme que l’enquête doit être publiée « dans son intégralité » et que le numéro 10 « ne peut être autorisé à dissimuler ou à obscurcir la vérité ».

Cela vient après que The Sun a révélé que sa publication, qui fera ou détruira l’avenir de Boris Johnson, pourrait être retardée de plusieurs semaines.

Il y a maintenant de nouveaux doutes quant à savoir si le document de Sue Gray peut être publié alors qu’une enquête policière est en cours.

Les principaux conseillers juridiques du gouvernement soutiennent que ses conclusions sur les violations présumées du verrouillage n ° 10 doivent être retardées jusqu’à la fin de l’enquête du Met.

Cela pourrait prendre des semaines. Dame Cressida avait prévu d’attendre la publication du rapport du Cabinet Office avant de décider de lancer ou non une enquête.

Mais elle a effectué mardi un volte-face spectaculaire face aux critiques.