Le comédien Joe Lycett déchique 10 000 £ – et le statut de David Beckham en tant qu'”icône gay”

Joe Lycett a tenu sa promesse de déchiqueter 10 000 £ pour protester contre le soutien de David Beckham au Qatar et à la Coupe du monde 2022 – et avec lui, la réputation de l’ancien capitaine anglais en tant qu'”icône gay”.

La personnalité de la télévision Lycett, qui combine l’activisme dans sa marque de comédie, a déjà organisé une marche des fiertés dans sa ville natale et a légalement changé son nom en Hugo Boss dans le passé. La semaine dernière, il a révélé qu’il était prêt à déchiqueter son propre argent sur un site Web enregistré avec le domaine benderslikebeckham.com (s’ouvre dans un nouvel onglet)en réponse à Beckham payé pour être ambassadeur de la nation.

“Ceci est un message pour David Beckham. Je vous considère, ainsi que Kim Woodburn et Monty Don, comme une icône gay”, a déclaré Lycett. “Vous êtes le premier footballeur de Premiership à faire des shootings avec des magazines gays comme Attitude, à parler ouvertement de vos fans gays, et vous avez épousé une Spice Girl, ce qui est la chose la plus gay qu’un être humain puisse faire.

“Mais maintenant, nous sommes en 2022. Et vous avez signé un accord de 10 millions de livres sterling avec le Qatar pour être leur ambassadeur pendant la Coupe du Monde de la FIFA. Le Qatar a été élu comme l’un des pires endroits au monde pour être gay. L’homosexualité est illégale, passible d’emprisonnement et , si vous êtes musulman, peut-être même la mort.

“Si vous mettez fin à votre relation avec le Qatar, je ferai don de ces 10 000 dollars de mon propre argent, comme un grand pour chaque million que vous toucherez, à des organisations caritatives qui soutiennent les homosexuels dans le football.

“Cependant, si vous ne le faites pas, dimanche prochain à midi, je jetterai cet argent dans une déchiqueteuse juste avant la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde et le diffuserai en direct sur un site Web que j’ai enregistré appelé benderslikebeckham.com (s’ouvre dans un nouvel onglet). Non seulement l’argent, mais aussi votre statut d’icône gay seront déchiquetés. Vous allez me forcer à commettre un crime.”

“L’icône gay” Beckham a été critiqué pour sa relation avec le Qatar. (Crédit image : Cliff Hawkins/Getty Images)

Lycett a depuis tenu sa promesse, déchiquetant l’argent, qualifiant la vidéo de “plate-forme de progrès”.

L’homosexualité masculine est illégale au Qatar, avec une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et une amende et la possibilité d’une peine de mort pour les musulmans en vertu de la charia.