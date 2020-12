Un animateur de télévision populaire pour enfants devenu comédien a partagé des vidéos hilarantes décrivant différentes réactions à Les drames australiens actuels sur Covid-19

Jimmy Rees, également connu sous le nom de Jimmy Giggle, a développé un culte à la suite de TikTok après une décennie derrière les écrans sur des Programme ABC Kids Giggle and Hoot.

L’humoriste de 33 ans publie régulièrement des clips se moquant de la réaction de l’Australie à la crise des coronavirus et aux querelles constantes entre les premiers ministres des États.

Sur la photo: la représentation du comédien Jimmy Rees d’une dame secouée des plages du nord de Sydney

La réaction de Victoria (photo ci-dessus) à l’annonce d’un verrouillage sur les plages du nord de Sydney a été accueillie avec suffisance

Sa dernière création – Pendant ce temps en Australie * Partie 6 * – a été téléchargée sur Facebook vendredi et dépeint une femme « buveuse de panique » sur les plages du nord de Sydney ainsi qu’un surfeur décontracté typique de la banlieue locale emblématique de Narrabeen.

Les résidents des plages du nord ont été plongés dans le verrouillage à 17 heures samedi à la suite d’une épidémie de coronavirus à Avalon.

Il y a actuellement 38 cas liés au cluster – qui a été identifié pour la première fois mercredi soir.

Alors que le clip se poursuit, la « réaction » de Victoria à l’état actuel du jeu en Nouvelle-Galles du Sud ne montre aucune sympathie après avoir enduré des mois de verrouillage cette année.

Les « représentants » d’Australie du Sud, de Tasmanie et du Territoire de la capitale australienne sont légèrement plus sympathiques, mais on ne peut pas en dire autant du Queensland et de l’Australie occidentale, qui cette semaine ont fermé leurs frontières aux résidents des plages du nord de Sydney.

Tout Sydney sera fermé de WA à minuit dimanche.

La réaction dans le Queensland (photo ci-dessus) a été de fermer la frontière – sans doute le sentiment de nombreux habitants du Sunshine State

La représentation de M. Rees des habitants des plages du nord de Sydney incapables de profiter du chou frisé et du levain pendant les vacances de Noël sonnera également vraie pour beaucoup.

Le message commun dans la vidéo était de blâmer NSW pour tout – ce que de nombreuses personnes dans d’autres États qui n’étaient pas en lock-out l’ont fait aux résidents de Victoria et d’Australie du Sud au plus fort de leurs épidémies.

La dernière vidéo de M. Rees a été un succès sur les réseaux sociaux, même les habitants frustrés de Northern Beaches voyant le côté drôle.

L’un d’eux a déclaré que le verrouillage actuel conviendrait à beaucoup car ils peuvent « éloigner les non-locaux de nos plages », tandis qu’un autre a déclaré « il y a une raison pour laquelle les plages du nord sont connues comme la péninsule insulaire ».

En Australie occidentale (photo ci-dessus), la réponse satirique a également été de fermer la frontière

Les habitants des plages du nord de Sydney (photo ci-dessus) sont officiellement bloqués en raison de la pandémie de coronavirus

Avant sa renommée TikTok, M. Rees a accueilli Giggle and Hoot dès sa première diffusion en 2009 avant d’annoncer sa décision de se séparer du programme en 2019.

Il a également participé à la 16e saison de Dancing with the Stars l’année dernière, a joué dans plusieurs productions scéniques et est apparu dans plusieurs programmes télévisés australiens.

L’artiste pour enfants vit à Melbourne avec sa femme Tori et ses trois fils, et a amassé plus de 244 000 abonnés sur TikTok.

Dans les vidéos précédentes, M. Rees décrit tous les États et territoires australiens dans une conversation fictive sur les restrictions relatives aux coronavirus.

Le comédien était particulièrement concentré sur les querelles interétatiques, montrant des disputes entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland au-delà de la frontière.

Il a également plaisanté sur la construction d’un mur en Australie-Occidentale et sur le fait que Victoria ne pouvait pas parler clairement ou boire du café avec leurs masques obligatoires.

L’ACT a été montré essayant d’encourager le reste des États tandis que la Tasmanie et le NT restaient oubliés.