Le comédien Jim Flannigan revient à Lucy’s Comedy du Raue Center le 11 novembre ! – Section locale de Shaw

Raue Center For The Arts propose la meilleure comédie stand-up de la région de Chicagoland avec son programme le plus ancien, La comédie de Lucy! Le vendredi 11 novembre à 20h00, La comédie de Lucy présentera la tête d’affiche et natif de Chicago Jim Flannigan, mettant en vedette Denise Medina et l’animateur Mike Preston.

Jim Flannigan est un comédien de stand-up en tournée nationale de Chicago, connu pour ses punchlines rapides et intelligentes. Jim est une tête d’affiche régulière dans les meilleurs clubs de comédie, notamment Zanies, The Improv, Laugh Factory et Brad Garrett’s Comedy Club à Las Vegas. Jim a fait la première partie de certains des plus grands noms de la comédie, dont Sebastian Maniscalco. Il est également le co-animateur de l’hilarant Partout, un podcast hebdomadaire avec Pat McGann. Le premier album de Jim, À propos du tempssortira en 2022.

Denise Medina, animatrice et comédienne, a obtenu avec distinction un baccalauréat en discours et arts de la scène du NEIU. Une gaffe autoproclamée, son humour est de bonne humeur, observationnel et relatable. Denise a animé des événements d’entreprise et joué pour des vétérans et dans des clubs de comédie tels que The Improv, Zanies et Laugh Factory.

Avec sa vision légèrement endommagée des choses, l’animateur Mike Preston a travaillé dans des clubs de comédie d’un océan à l’autre pendant plus de trente ans et a fait plusieurs apparitions à la télévision, y compris Showtime’s Club de comédie et NBC Vendredi soir. Il a également produit et animé une émission-débat sur l’accès au câble et a auto-publié plusieurs livres, dont la parodie historique d’auto-assistance Arrêtez de parler maintenant!

Cette fantastique soirée de comédie a été organisée par la personnalité de la bande dessinée et de la radio John DaCosse. Les billets coûtent 25 $ et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Pour encore plus d’humour, rejoignez Raue Center et GreenRoom Improv le vendredi 18 novembre à 20h00 ! Depuis plus de 20 ans, GreenRoom Improv s’est produit à l’échelle nationale pour un large éventail de publics, se spécialisant dans un mélange unique de comédie d’improvisation propre, à haute énergie et à multiples facettes. Visite greenroomimprov.com pour plus d’informations.

Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, IL 60014

815-356-9212

www.rauecenter.org

