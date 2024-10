Le comédien Jeff Wittek a vu du « sexe en direct » à la soirée « f–king crazy » de Sean « Diddy » Combs remplie de femmes légèrement vêtues

Jeff Wittek a affirmé avoir vu des gens faire l’amour lors d’une des soirées « f-king crazy » de Sean « Diddy » Combs vers 2010.

« En fait, je suis allé à une soirée sexe en lingerie Diddy », a-t-il affirmé le 29 septembre. épisode de son podcast « Jeff FM ».

« Une soirée ‘freak off’ à Miami dans un manoir qui faisait environ huit étages et ça ne cessait d’augmenter et plus vous alliez haut, plus c’était bizarre », a-t-il affirmé.

Le comédien de 34 ans a déclaré à l’invité Mike Majlak qu’il avait rencontré le rappeur en disgrâce par l’intermédiaire d’une de ses ex-petites amies, qui avait été choisie pour le clip de Diddy et qui l’avait emmené sur le tournage.

Jeff Wittek a détaillé sa prétendue expérience lors d’une soirée Sean « Diddy » Combs sur son podcast. Jeff FM/YouTube

Le comédien a affirmé avoir vu du « sexe en direct » lors de la fête. Jeff FM/YouTube

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux du tournage, Wittek a affirmé que le magnat de la musique « avait tiré [his girlfriend] à l’arrière » et lui a demandé pourquoi elle l’avait amené.

Cependant, à la lumière des allégations d’agression sexuelle contre Diddy, Wittek et Majlak se sont demandé si le fondateur de Bad Boyz Record avait d’autres intentions.

« Il allait te déverser tout ce lubrifiant en vrac, mec », a plaisanté Majlak, faisant référence aux 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant saisies au domicile de Combs lors d’une série de raids.

Wittek a déclaré qu’il avait environ 20 ans à l’époque. Images du GC

Il a affirmé que les choses étaient devenues « plus bizarres » aux niveaux supérieurs de la fête à la maison. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Malgré les hésitations de Diddy, Wittek – qui avait environ 20 ans à l’époque – est resté toute la journée et ils ont fini par être invités à l’after-party.

Alors que le Youtubeur pensait que ce serait une « fête normale », il s’est rendu compte qu’il s’était trompé après que sa petite amie et son amie soient sorties en « lingerie avec leurs tétons visibles ».

« Ils disaient : ‘Vous ne comprenez pas ces soirées Diddy' », se souvient-il. « Et je n’ai pas compris parce que j’ai vu du sexe en direct se produire cette nuit-là et c’est la première fois que je vois cela se produire de ma vie. »

« Est-ce que j’ai participé ? Non, mais je me suis vraiment saoulé là-bas et c’est juste fou », a-t-il ajouté.

Il a affirmé que les fêtardes portaient des vêtements minimes. WireImage pour Bad Boy Entertainment

Combs a été arrêté pour trafic sexuel, racket et prostitution en septembre. FilImage

Combs, 54 ans, a été arrêté et accusé de trafic sexuel, de racket et de prostitution le mois dernier.

Dans un acte d’accusation de 14 pages, le gouvernement fédéral affirme que le rappeur emprisonné a organisé des soirées sexuelles alimentées par la drogue et l’alcool, souvent chargées de violence.

« Combs a soumis ses victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales pour les inciter à participer à des Freak Offs », indique l’accusation officielle.

« Combs a maintenu le contrôle sur ses victimes, entre autres choses, par la violence physique, les promesses d’opportunités de carrière, l’octroi et la menace de refuser une aide financière, et par d’autres moyens coercitifs, notamment en localisant leurs allées et venues, en dictant leur apparence, en surveillant leurs dossiers médicaux. , en contrôlant leur logement et en leur fournissant des substances contrôlées.

Les enquêteurs ont accusé le rappeur d’avoir organisé des « Freak Offs » – des soirées sexuelles alimentées par des substances qui duraient parfois plusieurs jours. Getty Images

Le producteur a plaidé non coupable et a nié toutes les accusations. ZUMAPRESS.com / MÉGA

À la suite de son arrestation, des dizaines de personnes ont fait part de leurs prétendues expériences avec Diddy.

En fait, mardi, l’avocat Tony Buzbee a annoncé qu’il représentait 120 personnes – un groupe réparti à parts égales entre hommes et femmes – qui affirment que le rappeur « I’ll Be Missing You » les a agressées sexuellement au cours des 30 dernières années.

Vingt-cinq accusateurs affirment qu’ils étaient mineurs au moment de l’agression présumée, la plus jeune victime présumée n’ayant que 9 ans.

Buzbee a suggéré que Combs n’était pas la seule personnalité de premier plan impliquée dans les crimes présumés et que « de nombreuses personnes puissantes » et « de nombreux sales secrets » seraient bientôt dévoilés.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Mardi, un avocat basé au Texas a déclaré qu’il représentait 120 personnes dans des poursuites civiles contre Combs. FOX 26 Houston

L’avocat a affirmé que « de nombreux sales secrets » seraient révélés à la lumière des poursuites judiciaires. Michael Loccisano

« Le jour viendra où nous nommerons d’autres noms que Sean Combs, et il y en a beaucoup », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que… bien sûr – que nous avons raison avant de faire cela. Les noms vont vous choquer.

Combs a nié « catégoriquement » les accusations et a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.