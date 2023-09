Le comédien I’m A Celebrity reporte ses dates de tournée à guichets fermés en attendant la naissance de son bébé

Un comédien de I’M A Celebrity Get Me Out Of Here a été contraint de reporter ses dates de tournée à guichets fermés en attendant la naissance de son bébé.

Le joueur de 36 ans a joué dans l’émission de téléréalité ITV en 2022 et a fait des apparitions dans EastEnders et Gogglebox.

Le comédien de I'm A Celebrity Get Me Out Of Here s'est rendu sur les réseaux sociaux pour faire le point sur sa tournée à guichets fermés.

Babatunde Aleshe s’est rendu sur Instagram pour informer ses fans qu’il a dû « reporter » sa tournée à guichets fermés, intitulée « Babahood tour », en attendant la naissance de sa petite fille.

Le comédien a écrit à ses 130 000 abonnés : « **MISE À JOUR**. Nous sommes vraiment désolés de déplacer le spectacle de ce soir ainsi que tous les spectacles jusqu’au 20 octobre en raison de la naissance de ma fille qui est née en retard. J’ai dû prendre la décision de décaler ces dates pour pouvoir être avec ma famille en ce moment.

« De nouvelles dates seront publiées et attribuées à tous ceux qui ont acheté des billets. J’ai hâte de vous revoir bientôt et de vous offrir un spectacle fantastique. Les anciennes dates sont répertoriées ici et les nouvelles dates seront publiées avec suffisamment de temps pour planifier.

Les fans qui avaient acheté des billets n’étaient pas vraiment ravis d’apprendre la nouvelle, mais ils étaient soulagés que Babatunde donne la priorité à sa famille.

L’un d’eux a écrit : « Félicitations et tant mieux pour vous qui donnez la priorité à votre famille. »

Un deuxième a ajouté : « BONNE CHANCE À VOUS ET À VOTRE FAMILLE BABATUNDE ! »

Un troisième a commenté : « Plus de bénédictions pour vous et le vôtre, mon frère ! »

Un quatrième a écrit : « Triste d’apprendre que vous avez dû interrompre la tournée mais heureux pour vous et votre charmante famille, félicitations. »

Un cinquième a ajouté : « Un immense bravo ! Quelle période spéciale.

Babatunde Aléshé est marié à sa femme jamaïcaine Leonie Aléshé.

Ils se sont mariés le 18 septembre 2015.

Léonie dirige sa propre agence de voyages et travaille avec des femmes pressées par le temps pour créer et développer des entreprises de voyages rentables.

Ensemble, ils ont un fils, Juda.

Ces dernières années, Babatunde a fait une tournée en Grande-Bretagne pour faire du stand up.

Il a remporté le prix du meilleur nouveau venu aux Black Entertainment Comedy Awards et s’est produit dans des salles comme l’O2 et le Hackney Empire.

En 2019, Aléshé a remporté le Amused Moose National New Comic Award et a été sélectionné pour apparaître dans l’émission en direct de Dave Chapelle, The Process.

Babatunde a joué Sam, l’infirmière spécialisée qui s’est occupée de Tanya Jessop (Jo Joyner) lors de sa première séance de chimiothérapie en 2011.

Quelques semaines plus tard, Sam a dû dire à Tanya que son amie et camarade atteinte d’un cancer, Siobhan, était décédée et s’est occupée d’elle lorsqu’elle a eu une crise de panique.

