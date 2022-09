Le comédien Hasan Minhaj pose devant la maison de Shah Rukh Khan, Mannat, en plaisantant “il n’a pas répondu”

Né aux États-Unis de parents musulmans indiens qui avaient immigré d’Aligarh, dans l’Uttar Pradesh, Hasan Minhaj est un comédien, écrivain et acteur américain populaire. Il a acquis une renommée mondiale après la première de son talk-show Patriot Act avec Hasan Minhaj sur Netflix en 2018.

Hasan est actuellement à Mumbai et dans le cadre de son voyage, il a posé devant la maison de Shah Rukh Khan, Mannat. Partageant sa photo sur son compte Instagram, il a dit en plaisantant que l’acteur de Pathaan ne lui avait pas répondu en écrivant : “Arrivé chez Shah Rukh. Il n’a pas répondu cependant”. Sa photo s’est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur Internet.

Le réalisateur de Dil Dhadakne Do, Zoya Akhtar, qui dirige également le premier film de Bollywood de la fille de Shah Rukh, Suhana, The Archies, a laissé tomber un emoji riant dans les commentaires, tandis que le réalisateur Anubhav Sinha, qui a collaboré avec King Khan pour le film d’action de super-héros Ra.One en 2011 , et a écrit : “C’est trop gentil.”





Dans une autre photo que Hasan a partagée depuis une confiserie, il a écrit : “Non, je ne fais pas de spectacles à Mumbai. Ma famille m’a fait courir dans la ville et acheter du mithai pour le faire passer en contrebande aux États-Unis comme une mule de drogue. Ma vie ne m’appartient pas. Le cercle de la vie continue, jeune Simba.

Ishaan Khatter, qui sera ensuite vu dans la comédie d’horreur Phone Bhoot avec Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi, est allé dans la section des commentaires et a écrit : “Yo YOOO tu es dans ma ville et je suis fan”. Alors que la fille d’Aamir Khan, Ira Khan, a écrit: “J’espère que tu as mooti chur ladoo. Punjab sweet house!”.





C’est lors du tournage du film Yes Boss de 1997 que Mannat a attiré l’attention de Shah Rukh Khan pour la première fois. Situé dans le quartier du kiosque à musique de Mumbai, le somptueux bungalow face à la mer est estimé à environ Rs 200 crore. La demeure de Shah Rukh Khan et Gauri Khan à Mumbai est un bungalow de six étages avec plusieurs chambres et espaces de vie. Outre cela, un gymnase, une bibliothèque et un auditorium personnel font également partie de la maison.