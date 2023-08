Le comédien Hardeep Singh Kohli accusé d’infractions sexuelles non récentes

Le comédien et diffuseur écossais Hardeep Singh Kohli a été arrêté par la police en Écosse et accusé d’infractions sexuelles non récentes.

À l’origine stagiaire diplômé de la BBC Scotland, Kohli, 54 ans, a présenté un certain nombre de programmes pour la BBC, Channel 4, UKTV et d’autres diffuseurs, remportant les prix Royal Television Society et Bafta pour un programme pour enfants.

Kohli a été libéré et comparaîtra devant le tribunal à une date ultérieure, a indiqué la police écossaise dans un bref communiqué. « Un homme de 54 ans a été arrêté et inculpé en lien avec des allégations d’infractions sexuelles non récentes », a déclaré la force. « Il a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement. Un procès-verbal de circonstance a été remis au procureur fiscal.

Né de parents indiens punjabi à Londres et élevé à Glasgow, Kohli a fait irruption dans le circuit de la comédie à la périphérie d’Édimbourg en 2009, présentant un spectacle solo dans lequel il a cuisiné des currys sur scène.

Chroniqueur occasionnel, notamment pour le Guardian, il a également été finaliste de Matt Dawson. dans Celebrity MasterChef en 2006 et est apparu sur Celebrity Big Brother en 2018.

Son frère, Sanjeev Kohli, est un écrivain et acteur qui joue dans le feuilleton de la BBC Scotland River City. En 2005, le couple a co-écrit et partagé la vedette dans la comédie de courte durée de Channel 4 Meet the Magoons , centrée sur une famille de propriétaires de curry punjabi qui vivent à Glasgow.

Il a été un présentateur de radio régulier et un animateur de programmes, y compris une série de sept séries d’émissions de Radio 4 appelée Hardeep’s Sunday Lunch, où il a voyagé au Royaume-Uni et a préparé le déjeuner pour « des personnes avec des histoires remarquables ».

Une grande partie de son journalisme s’est inspirée de son héritage culturel en tant qu’écossais punjabi, y compris le documentaire télévisé In Search of the Tartan Turban, qui a exploré son identité, remportant un Bafta pour enfants. En 2010, Radio 2 a diffusé une série explorant la vie spirituelle de six villes.

Son importance s’est traduite par des rôles prestigieux dans des organismes artistiques et culturels : en 2008, il a été juge pour le prix de littérature Man Booker, il a été membre du conseil d’administration du National Theatre of Scotland et, en 2017, il est devenu membre du Royal Société des Arts.