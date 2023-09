Le comédien et imitateur de télévision Mike Yarwood est décédé à l’âge de 82 ans

Mike Yarwood, le comédien de télévision et imitateur de renom, est décédé à l’hôpital à l’âge de 82 ans, a annoncé la Royal Variety Charity.

L’artiste était l’une des plus grandes stars de la télévision des années 1970 avec des émissions à succès de la BBC, célèbre pour ses impressions sur les anciens premiers ministres Harold Wilson et Ted Heath, le prince Charles et le regretté entraîneur de football Brian Clough.

Le Mike Yarwood Show de 1977 détient le record de la plus grande audience le jour de Noël, avec 21,4 millions de téléspectateurs.

La Royal Variety Charity s’est dite profondément attristée d’annoncer son décès, déclarant : « Il laisse derrière lui un vide incommensurable dans l’industrie du divertissement. »

Il ajoute : « Mike Yarwood s’est rapidement fait connaître grâce à sa capacité exceptionnelle à imiter les voix et les manières d’innombrables célébrités et personnalités publiques.

« Son talent pour l’imitation a fait sourire des millions de personnes et sa capacité unique à capturer l’essence de ses sujets a fait de lui une icône dans le monde de la comédie.

« Tout au long de sa carrière, Mike a honoré les écrans de télévision du pays, devenant un nom connu dans les années 1960 et 1970.

«Ses émissions de variétés, notamment The Mike Yarwood Show et Mike Yarwood In Persons, ont captivé le public et ont mis en valeur son étrange talent d’imitation à la télévision aux heures de grande écoute pendant deux décennies.

« La famille de Mike a demandé que sa vie privée soit respectée pendant cette période triste et difficile. »

Yarwood est né le 14 juin 1941 à Bredbury, dans le Grand Manchester, et a toujours été un supporter du club de football du comté de Stockport.

Il a passé ses dernières années à la Brinsworth House de la Royal Variety Charity, à Twickenham, au sud-ouest de Londres.

« Si je vois quelqu’un devenir célèbre, et qu’il a des manières extrêmement prédominantes et qu’il parle d’une certaine manière qui est inhabituelle, je me lance tout de suite », a dit un jour Yarwood à propos des personnalités publiques qu’il a imitées.

Stuart Antony, un acteur, a rendu hommage et a écrit sur Twitter : « Triste d’apprendre que la légende Mike Yarwood est décédée. Ses impressions étaient au-delà de la perfection… mais il était tout simplement l’homme le plus gentil avec une richesse d’histoires – RIP Mike Yarwood.

Le présentateur de LBC, Iain Dale, a décrit Yarwood comme « un titan de la comédie » et l’une des « plus grandes stars de la comédie télévisée » dans les années 1970.

Il a tweeté : « Aujourd’hui, nous avons perdu un titan de la comédie, Mike Yarwood était l’une des plus grandes stars de la comédie télévisée dans les années 1970.

« Il était l’impressionniste des impressionnistes et a ouvert la voie à ceux qui ont suivi son sillage, mais il a parfois été sous-estimé. »