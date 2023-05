Le comédien et artiste légendaire des années 80, George Logan, décède à l’âge de 78 ans

Le comédien et artiste légendaire des années 80, George Logan, est décédé à l’âge de 78 ans.

George, qui était surtout connu pour avoir joué le rôle de l’artiste drag Dr. Evadne Hinge dans la sitcom emblématique de la BBC Hinge and Bracket, est décédé plus tôt cette semaine.

L’artiste britannique culte et acteur de Benidorm, Bobby Crush, a confirmé la mort de George dans un hommage publié sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Bobby, qui était un ami de George, a écrit : « RIP George Logan, également connu sous le nom de « Dr. Charnière Evadne » de « Charnière et support ». Nous sommes apparus en panto ensemble dans cette glorieuse production au Theatre Royal Plymouth en 1989… Je suis attristé par la nouvelle de son décès aujourd’hui.

Des dizaines d’autres messages d’hommage ont été partagés sur les réseaux sociaux par les fans et amis de George.

George et sa co-vedette de Hinge and Bracket, Patrick Fyffe, étaient connus de millions de téléspectateurs dans les années 70 et 80.

Leur série BBC Hinge and Bracket a été diffusée de 1978 à 1981. Alors que leur émission Dear Ladies a été diffusée de 1983 à 1984.

La paire est également apparue comme leurs personnages dans un certain nombre d’autres émissions de télévision populaires, notamment The Ronnie Corbett show et The Good Old Days de la BBC.

Alors que le duo a également présenté une émission de Radio 2 de 1982 à 1989.

Le double acte – qui a toujours joué en drag – était souvent considéré comme un pionnier de la scène drag à la fin des années soixante-dix.

George a documenté sa vie et son enfance gay en Écosse dans les années 1960 dans son livre A Boy Called Audrey.

Écrivant comment il a fini par faire du drag, il a expliqué : « Un pub gay près de chez moi a fait du drag. Un jour, le pianiste ne s’est pas présenté. La propriétaire a dit : « Vous jouez du piano, n’est-ce pas ? Je te donnerai deux livres pour jouer pour l’acte ? Alors je l’ai fait et je suis devenu le pianiste régulier. «

« En regardant tous ces actes, j’ai réalisé qu’ils recevaient huit livres pour avoir fait des gags que j’avais entendus des centaines de fois. J’ai pensé : ‘Je pourrais faire ça et jouer du piano en même temps et garder les 10 livres pour moi. C’est comme ça que je suis entré dans le show business, même si je n’ai pas touché les 10 livres. Comme j’étais débutant, j’en ai eu huit pour avoir fait les deux, mais huit livres pour une demi-heure de travail, ce n’était pas mal.

Et il a rappelé comment son personnage le plus célèbre est né, après avoir rencontré Patrick, décédé en 2002.

Il a écrit: «Nous sommes devenus amis et quelques années plus tard, il m’a demandé si j’avais déjà pensé à faire quelque chose de différent en tant qu’acteur? Il a dit: ‘Je suis fatigué de tout le glamour, des perruques et de tout. Nous pourrions être quelque chose comme une vieille chanteuse d’opéra à la retraite qui pense toujours qu’elle peut chanter et vous pourriez être son pianiste ». En tant qu’homme, bien sûr. J’ai pensé : ‘S’il y a de l’argent dedans, je vais essayer.’

« Nous avons donc commencé à répéter. Patrick m’a demandé de chanter un peu sur les duos de Three Little Maids From School, du Mikado. Alors je l’ai fait. Puis il a dit: « Je pense juste que ce serait peut-être plus drôle si tu étais une femme aussi… » « Et le reste appartient à l’histoire. »

