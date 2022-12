Le comédien et acteur Adam Sandler recevra le prix Mark Twain 2023

Au fil des ans, le prix Mark Twain pour l’humour américain a été décerné à des personnalités telles que Richard Pryor, Carl Reiner, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, George Carlin et Ellen DeGeneres. L’année prochaine, ça va au gars qui nous a fait craquer en tant que Happy Gilmour.

Le John F. Kennedy Center for the Performing Arts a annoncé mardi qu’Adam Sandler recevrait le prestigieux prix lors d’un gala le 19 mars.

“Adam Sandler a diverti le public pendant plus de trois décennies avec ses films, sa musique et son mandat en tant que membre de la distribution préféré des fans sur” SNL “”, a déclaré la présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter, dans un communiqué. “Adam a créé des personnages qui nous ont fait rire, pleurer et pleurer de rire.”

L’acteur-comédien de 56 ans, qui a joué cette année dans la comédie dramatique de basket-ball Netflix bien accueillie “Hustle”, a créé une liste de films drôles, comme “Happy Gilmore”, “Billy Madison”, “Grown Ups », « Big Daddy », « The Longest Yard » et « The Waterboy ».

Son rôle de Howard Ratner dans “Uncut Gems” a valu à Sandler plusieurs nominations et récompenses, notamment le National Board of Review et le Independent Spirit Award.

ComédieFilms et TV