Le comédien Eric André et Emily Ratajkowski annoncent une romance avec un post de la Saint-Valentin nu

Eric André et Emily Ratajkowski sont devenus officiels sur Instagram le jour de la Saint-Valentin avec une publication nue.

Pour la photo, André, 39 ans, allongé entièrement nu sur un canapé en tenant un verre de vin. Il s’est couvert d’un emoji cœur. Bien qu’il n’ait pas tagué Ratajkowski dans le message, la femme de 31 ans pouvait être vue dans le miroir uniquement vêtue d’un soutien-gorge lorsqu’elle a pris la photo.

“Joyeuse Saint-Valentin”, le comédien a légendé le message avec une poignée d’emojis en forme de cœur.

EMILY RATAJKOWSKI SUR LA SEXUALITÉ : “JE NE CROIS PAS VRAIMENT AUX Hétéros”

De nombreuses célébrités ont répondu aux commentaires de la publication.

“attends c’est que @emrata [Emily Ratajkowski] dans le dos ?”, a écrit Benny Blanco.

“C’est bizarre que je sois plus curieux de savoir ce qu’est le vin que de savoir qui est la fille ?” Dan Ahdoot a ajouté.

Diplo a commenté avec deux émojis yeux de cœur et Adam Devine a écrit “Hawt boiiii” avec trois émojis de feu.

André et Ratajkowski sont sortis ensemble lundi soir pour le match des New York Knicks. Les deux ont également été aperçus sur le court la veille de la Saint-Valentin.

Le couple a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en janvier.

Peu de temps après, les deux ont été vus ensemble en vacances aux îles Caïmans.

“Emily et Eric avaient l’air plutôt cosy sur la plage, allongés au bord de l’eau. Ils s’embrassaient et flirtaient. Il faisait des blagues et faisait rire tout le monde”, a déclaré une source à Page Six à l’époque.

“Cela ressemblait à une situation amusante d’amis avec avantages”, a ajouté la source. “Ils ont passé du temps au bar, buvant des cocktails et discutant avec tout le monde. Ils semblaient vraiment heureux et détendus ensemble.”

Les représentants d’André et de Ratajkowski n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Avant d’être aperçue avec André, la rumeur disait que Ratajkowski sortait avec le comédien Pete Davidson après sa séparation de son ex-mari Sebastian Bear-McClard.

