Le comédien de l’école des fans de Lizzo pour avoir affirmé que la popstar ressemble à un “émoji caca”

Les fans de Lizzo ont applaudi le comédien stand-up Aries Spears qui a fait des remarques désobligeantes à propos de la chanteuse pop et a déclaré qu’elle ressemblait au “sh * t emoji”. Sur le podcast Art of Dialogue, Aries a été interrogé sur la musique de Lizzo, sans référence au poids de qui que ce soit, mais il s’est fait un devoir de faire une diatribe sur la façon dont les femmes qui soutiennent vraiment d’autres femmes devraient leur rappeler les risques pour la santé. d’être en surpoids. Il a dit que Lizzo avait un joli visage mais qu’elle était bâtie comme “une assiette de purée de pommes de terre”.

Les fans de Lizzo l’ont appelé sur les remarques insultantes.

Aries Spears dit qu’il ne peut pas ignorer le fait que Lizzo ressemble à l’emoji lorsqu’on l’interroge sur sa musique. pic.twitter.com/C2d4pbfDwl — L’art du dialogue (@ArtOfDialogue_) 27 août 2022

Mais aussi, je n’aime pas du tout quand les gens évoquent Lizzo et que vous allez tout droit pour essayer de justifier sa grosseur en énumérant toutes les choses saines qu’elle fait. En bonne santé ou non, Lizzo mérite le respect parce qu’elle est un être humain et qu’elle méritait toutes les distinctions et tout son succès. Période — Le groove de la Balance✨ (@NikkiCallowayy) 27 août 2022

La méchanceté à laquelle Lizzo est soumise juste pour exister. Ça me brise le coeur – Bolu Babalola (pur) & (@BeeBabs) 27 août 2022

Ils ont vu des gens gros mais ils n’en ont jamais vu un seul être félicité et heureux, c’est donc le problème. Ils court-circuitent à cause du fait que Lizzo est louée et heureuse. https://t.co/p7NjMr4MBJ — Pluie | Médias | Publiciste (@BloggedByRain) 27 août 2022

La confiance de Lizzo a des gens pressés, mais je pense que c’est le fait qu’elle n’exprime non seulement aucun désir de perdre du poids, mais aussi d’augmenter la graisse des autres personnes grasses qui rend les gens peu sûrs de leur corps qui commencent à mousser à la bouche. — Stevie Mat (@stevie_mat) 27 août 2022

Après le contrecoup, Aries a déclaré dans une vidéo que les femmes qui l’appelaient “pas drôle” et “peu attrayant” répondaient avec des émotions et de la colère, pas avec de la logique. Il leur a dit de venir à lui avec des “faits”.

“Si les gens qui sont en colère, en particulier les femmes, ont vraiment prêté attention à l’art du dialogue, je me suis même dit que j’avais besoin de perdre du poids et deux, plus important encore, le point principal était de célébrer la mauvaise chose, il y a beaucoup de femmes hypocrites qui dénigrent aussi les hommes au détriment des rires, mais si vous allez célébrer la sœur alors que la confiance de Lizzo est louable, c’est aussi dangereux (MOI-MÊME INCLUS) la vérité est au nom de la fraternité, vous ferez plus de dégâts en silence que vous ne le ferez dans une fausse célébration mais ça on n’en parle jamais mais pourtant honte à moi !! [sic]», a-t-il écrit sur Instagram.

Pendant ce temps, Lizzo continue de prospérer.

