Le comédien Craig Ferguson venant au Rialto Theatre le 29 août – Shaw Local

Les billets sont maintenant en vente pour voir Craig Ferguson à 20 h le mardi 29 août au Rialto Square Theatre de Joliet.

Ferguson est un acteur, écrivain, producteur, réalisateur et comédien lauréat des prix Peabody et Emmy qui a eu une carrière diversifiée qui englobe le cinéma, la télévision et la scène. Il est un auteur à succès du New York Times et a enregistré de nombreuses émissions spéciales pour Netflix, Epix, Comedy Central et Amazon.

Le Late Late Show avec Craig Ferguson a été diffusé sur CBS pendant 10 ans et reste un favori culte sur YouTube, accumulant des millions de vues chaque année sur des clips bootleg publiés par des fans.

Né à Glasgow, en Écosse, Ferguson a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement en tant que batteur pour certains des pires groupes punk du Royaume-Uni. Après son passage musical, il a commencé à servir de bar dans un pub local à Glasgow où il a été présenté à Sir Michael Boyd, le directeur artistique du Tron Theatre de Glasgow, qui a persuadé Ferguson d’essayer d’agir. Après plusieurs concerts d’acteur peu rémunérés, Ferguson a découvert qu’il avait un don pour la comédie et a rapidement été la vedette de sa propre émission télévisée de la BBC, « The Ferguson Theory ». Après plusieurs passages sur le circuit de la comédie britannique, Ferguson a amené son numéro en Amérique en 1995 pour jouer avec Betty White et Marie Osmond dans la comédie ABC de courte durée, « Maybe This Time ». Après la fin de l’émission, ABC a décidé d’ajouter le talentueux Écossais à « The Drew Carey Show », jouant le patron de Drew Carey, Nigel Wick, de 1996 à 2003.

En 2016, Ferguson a lancé son émission originale sur History Channel, « Join or Die », dans laquelle lui et ses amis célèbres débattaient de sujets provocateurs avec des experts en histoire. Il a également animé Celebrity Name Game en syndication où il a remporté l’Emmy du meilleur hôte deux années de suite et The Hustler pour ABC/Disney.

Ferguson a écrit les longs métrages « The Big Tease » et « Saving Grace ». En 2003, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec « I’ll Be There », dans lequel il a également écrit et joué. « I’ll Be There » a ensuite reçu le prix du public du meilleur film à Aspen, Dallas et Valence. fêtes du cinéma. Craig a également été nommé « meilleur nouveau réalisateur » au Napa Valley Film Festival. Les autres films de Ferguson incluent « Niagra Motel », « Lenny the Wonder Dog », « Prendimi l’anima », « Life Without Dick », « Chain of Fools » et « Born Romantic ». En 2011, Ferguson a interprété « Owl » dans le classique de Disney, « Winnie the Pooh », et en 2012, il a interprété « Lord Macintosh » dans le long métrage d’animation oscarisé de Disney, « Brave ». Il exprime également Gobber dans les films à succès How To Train Your Dragon.

Les billets vont de 35 $ à 55 $ et sont disponibles dès maintenant via ticketmaster.com. Pour plus d’informations, visitez rialtosquare.com.