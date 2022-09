Le comédien Chris Redd quitte “Saturday Night Live”, marquant le 8e départ de SNL cette année

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le comédien Chris Redd a annoncé lundi son départ de “Saturday Night Live” de NBC – suivant les traces de sept autres membres de la distribution de SNL qui ont également abandonné la 48e saison de l’émission.

Redd, qui a rejoint le casting en 2017, était populaire pour se faire passer pour le maire de New York Eric Adams et le rappeur Kanye West dans l’émission comique. Il est devenu joueur de répertoire en 2019.

Dans un communiqué, Redd a qualifié son temps sur SNL “l’expérience d’une vie”.

“Il y a cinq ans, je suis entré dans 30 Rock en sachant que c’était une opportunité incroyable de croissance”, a déclaré Redd dans un communiqué. “Maintenant, avec des amis qui sont devenus ma famille et des souvenirs que je chérirai pour toujours, je suis reconnaissant à [creator] Lorne Michaels et à toute l’organisation SNL.”

“Du fond du cœur, je ne peux pas vous remercier assez”, a ajouté l’humoriste.

Les membres de la distribution Alex Moffat, Melissa Villaseñor et Aristotle Athari ont également quitté la série après le départ du producteur de longue date Lindsay Shookus en août. Le six fois lauréat d’un Emmy Award a travaillé pour SNL pendant 20 ans.

Les membres de la distribution Pete Davidson, Kate McKinnon Aidy Bryant et Kyle Mooney ont également quitté la série à la fin de la 47e saison de SNL.

L’émission de variétés de fin de soirée, créée par Lorne Michaels en 1975, a été appréciée par plusieurs générations d’Américains. Mais de nombreux critiques affirment que la position de plus en plus à gauche de la série lui a enlevé sa valeur comique.

L’ancien membre de la distribution, Rob Schneider, a critiqué la décision de l’émission de sketchs de demander à Kate McKinnon de jouer “Hallelujah” de Leonard Cohen alors qu’elle était habillée en Hillary Clinton après l’élection présidentielle de 2016.

“J’ai littéralement prié:” S’il vous plaît, faites une blague à la fin “”, a déclaré Schneider à Glenn Beck en août. “Ne fais pas ça. S’il te plaît, ne descends pas là-bas.” Et il n’y avait pas de blague à la fin, et je me suis dit : ‘C’est fini. C’est fini. Ça ne reviendra pas.'”

Fox News Digital a contacté NBCUniversal pour obtenir des commentaires mais n'a pas reçu de réponse.