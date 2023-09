Le comédien britannique Russell Brand accusé de viol et d’agression sexuelle : Médias | Nouvelles

Le comédien et acteur britannique Russell Brand a été accusé d’avoir commis des viols, des agressions sexuelles et des abus entre 2006 et 2013, au sommet de sa renommée, selon une enquête conjointe de trois organes de presse britanniques.

Quatre femmes, qui le connaissaient, ont allégué que Brand les avait agressées sexuellement pendant une période où il travaillait pour BBC Radio 2 et Channel 4 et figurait dans des films hollywoodiens, révèle l’enquête du Sunday Times, du Times et de Channel 4 Dispatches.

Le Times a déclaré qu’une femme avait porté plainte pour viol, tandis qu’une autre a déclaré que Brand l’avait agressée alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle était encore à l’école. Deux des accusateurs ont rapporté que les incidents se sont produits à Los Angeles, selon le journal.

L’émission documentaire Dispatches de Channel 4, qui devait diffuser plus de détails sur les allégations plus tard samedi, a également diffusé un certain nombre de clips des femmes sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, décrivant les incidents présumés.

« Je réfute absolument »

Brand, 48 ans, a nié les allégations et a déclaré que toutes ses relations étaient consensuelles. Le Sunday Times n’a pas précisé si l’une des femmes avait porté plainte auprès de la police.

« Au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, un peu baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument », a-t-il déclaré dans un message vidéo posté sur X.

« Ces allégations concernent l’époque où je travaillais dans le grand public, où j’étais tout le temps dans les journaux, quand j’étais au cinéma. Et comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très promiscuité », a ajouté Brand.

« Or, pendant cette période de promiscuité, les relations que j’avais étaient absolument toujours consensuelles. J’ai toujours été transparent à leur sujet à l’époque… et je le suis aussi maintenant.

Brand a ajouté qu’il était la cible d’une « attaque coordonnée ».

Le Sunday Times a déclaré que son rapport était le résultat d’une enquête conjointe avec Dispatches qui a débuté en 2019.

Brand est devenu célèbre en tant que comique de stand-up en Grande-Bretagne au début des années 2000, ce qui lui a valu des rôles principaux sur Channel 4 et plus tard sur BBC Radio, où il a capitalisé sur sa réputation de comportement scandaleux et de plaisanteries risquées.

Il a animé l’émission de discussion Big Brother’s Big Mouth, un spin-off de la populaire série de télé-réalité, pendant trois ans à partir de 2004.

Il a ensuite fait le saut à Hollywood, apparaissant dans des films tels que Forgetting Sarah Marshall en 2008 et le remake d’Arthur en 2011. Brand a été marié à la pop star américaine Katy Perry de 2010 à 2012.

Ces dernières années, il s’est transformé en commentateur politique et influenceur en publiant des vidéos YouTube sur des sujets tels que la liberté personnelle et la pandémie de COVID-19.