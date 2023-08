Le comédien britannique légendaire de 62 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital après un accident anormal « le tue presque »

Le COMÉDIEN Joe Pasquale a révélé qu’il avait failli être tué la semaine dernière après un accident anormal.

Le gagnant de I’m A Celeb, 62 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après être tombé et s’être poignardé sur l’os acéré comme un rasoir des bois d’un orignal.

Joe venait de terminer la deuxième nuit de sa nouvelle tournée à l’Ambassade Théâtre à Skegness lorsque le terrifiant accident s’est produit.

S’il était tombé sur le ventre, cela l’aurait probablement tué.

Il a déclaré: «J’ai failli mourir ce week-end. J’ai failli me tuer, j’ai failli mourir. Je l’ai vraiment fait. C’est proche.

« Dans l’acte, j’ai une très grosse paire de bois d’orignal et ce sont des choses énormes – ils ont comme ces énormes griffes qui collent dessus.

« Et le bâillon c’est que je dois les mettre sur ma tête et je dis ‘j’ai mis trop de mousse sur moi cheveux‘.

« Mais à la fin de l’acte, les rideaux sont tombés et tous mes accessoires sont éparpillés sur toute la scène et ils éteignent évidemment les lumières.

« Et je commence à ranger tous mes accessoires et je trébuche littéralement sur ma tête d’orignal. Et c’était au ralenti.

« Ma tête d’orignal est sur le sol et je commence à tomber – je tombe sur la tête d’orignal.

« J’allais m’empaler sur huit pointes d’orignal directement dans mon ventre. Sérieusement, j’allais mourir.

Joe a poursuivi en expliquant comment il avait réussi à éviter tout dommage grave – mais s’est retrouvé avec sept points de suture à la jambe.

Il a poursuivi: « J’ai 62 ans, mais je suis assez agile pour un mec de mon âge. J’avais donc une jambe au sol, l’autre qui pendait sur le côté droit, et j’ai réussi à me pousser. Mon torse est passé au-dessus de la tête d’orignal.

« C’était comme Tom Cruise dans le nouveau Mission Impossible film. En fait, je me suis également tordu sur le dos – le tout en une fraction de seconde. Tout s’est passé en une fraction de seconde.

« Et quand je suis descendu sur la tête de l’orignal, sur ses dents, ça ne m’a touché qu’à l’arrière de la jambe. Ça faisait vraiment mal, mais j’ai pensé ‘ça va’.

« Bref, je suis allé voir mon tour manager qui fait le son. J’ai dit ‘Lee, je pense que je me suis fait mal à la jambe, veux-tu y jeter un œil ?’ Il a dit ‘ouais, qu’as-tu fait?’

« J’ai dit ‘Je viens de tomber et d’atterrir sur ma tête d’orignal’. Il rit.

« J’ai baissé mon pantalon pour lui montrer et il est presque devenu blanc, il a failli s’évanouir. Il a dit ‘Oh mon dieu, tu as besoin d’un médecin’. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sous le choc, Joe a dit au White Vin Heure des questions podcast : « Je devais l’être. Ce médecin arrive et dit ‘Qu’avez-vous fait ?’

« J’ai de nouveau baissé mon pantalon et il a dit ‘Oh mon Dieu, tu dois aller à l’hôpital. Je ne peux pas faire ça. Vous devrez le faire coudre. C’est un gros trou dans ta jambe ».

« J’ai dit ‘Quelle taille?’ Il a dit « Trop grand pour moi ».

« C’est à Skegness à 11 heures du soir. J’ai dit ‘Ce n’est pas possible que j’aille à Skegness à 11 heures, j’y serai pendant 48 heures, ce sera plein de toutes les personnes ivres du monde là-bas’. Il a dit ‘Eh bien, tu dois y aller’.

«Le matin, j’étais à Bridlington, alors je suis allé dans un A&E à Bridlington. J’y vais à neuf heures du matin. Ils m’ont cousu. Je devais avoir sept points de suture.

« J’ai un gros trou à l’arrière de la jambe, mais si j’étais descendu directement sur le ventre, je serais mort. »

Joe est bien connu pour sa voix inhabituellement aiguë.

L’humoriste a remporté I’m A Celeb en 2004 et s’est également déshabillé pour collecter des fonds pour la sensibilisation au cancer dans le cadre du All New Monty.

En plus de son travail sur scène et de ses apparitions au Performance de variété royale cinq fois, Joe a également participé à Dancing On Ice.

Joe a remporté I'm A Celebrity en 2004