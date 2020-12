Bobby Davro a partagé son chagrin face à la pandémie de coronavirus qui, selon lui, lui a volé du temps avec son frêle père Bill, âgé de 95 ans et vivant dans une maison de retraite.

La légende de la comédie Bobby est interdite de rendre visite à son père bien-aimé en raison de directives strictes de distanciation sociale qui, selon lui, ont laissé les deux hommes du mal à faire face

Bobby, 62 ans, a déclaré que le temps passé avec Bill était précieux car il «s’estompe au fil des jours».

Dans une interview émouvante avec le Daily Star Sunday, le funnyman a partagé son humeur sombre en évoquant à quel point il avait été douloureux de ne pas pouvoir être une source de réconfort pour ses parents cette année.

«Mon père a dû emménager dans une maison de retraite parce qu’il commençait à s’affaiblir et avait besoin de soins à plein temps. Et à cause de cela, je ne peux pas le voir», a expliqué Bobby.









« Ce fut la pire année de ma vie. En parler me bouleverse », at-il ajouté.

Bobby a déclaré que la santé de son père se détériorait mais qu’il ne pourrait pas subir de tests avant la nouvelle année.

« J’espère juste qu’il pourra tenir », a déclaré la star.

« Je n’aime pas y penser. Mon pauvre vieux père – je l’aime tellement. C’est mon héros.







«J’espère qu’il a encore quelques mois. S’il attrapait le virus, il n’aurait aucune chance », a-t-il prédit.

Bobby a déclaré qu’il avait essayé de garder les choses aussi normales que possible en organisant des conversations téléphoniques régulières avec son père.

Il a dit qu’il espérait également pouvoir enfin lui rendre visite la veille de Noël.

Cependant, des mois de séparation ont fait des ravages sur Bobby, qui dit qu’il s’est senti « triste, en colère et désillusionné » pendant la pandémie.









Il a dit qu’il était réconforté par ses quatre enfants et ses amis «incroyables» qui l’ont soutenu pendant cette période difficile de sa vie.

Bobby est devenu célèbre dans les années 1980 avec son propre show ITV du samedi soir Bobby Davro on the Box. Il a ensuite joué Vinnie Monks dans EastEnders pendant un an à partir de 2007.

Ce mardi, il effectuera un concert de charité dans une maison de soins à Surrey pour collecter des fonds pour Age UK.

Pour plus de détails sur l’organisme de bienfaisance, visitez ageuk.org.uk.