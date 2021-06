Le comédien Bhuvan Bam écrit une note émotionnelle après avoir perdu des parents à cause de COVID-19

Le comédien et YouTuber Bhuvan Bam a été frappé par la tragédie après avoir perdu ses deux parents à cause de complications liées au COVID-19. Bhuvan est allé sur Instagram et a écrit une note émotionnelle pour pleurer sa perte.

Bhuvan a partagé une série de photos avec ses parents et son frère. Sur la première photo, on peut voir le vigneron embrassant ses parents dans une étreinte. Dans la légende, il a écrit: « J’ai perdu mes deux bouées de sauvetage à cause de covid. Aai aur Baba ke bina kuch bhi pehle jaisa nahi rahega. Ek mahine mein sab bikhar chuka hai. Ghar, sapne, sab kuch. (Rien ne restera le même sans maman et papa. Tout s’est effondré en un mois. La maison, les rêves, tout)

Il a en outre écrit : « Meri aai mere pass nahi hai, baba mere saath nahi hain. Ab shuru se jeena seekhna padega. Mann nahi kar raha. (Ma mère n’est pas avec moi, mon père n’est pas avec moi. Je vais devoir réapprendre à vivre mais je ne veux pas).

« Étais-je un bon fils ? Ai-je fait assez pour les sauver ? Je vais devoir vivre avec ces questions pour toujours. J’ai hâte de les revoir. Je souhaite que le jour vienne bientôt », a conclu Bhuvan dans son message.

Les fans et amis de Bhuvan se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leurs condoléances. L’acteur Rajkumar Rao a commenté : « Je suis vraiment désolé pour votre perte bhai. Vous avez fait beaucoup. Je l’ai vu de première main. Nous avons fait tout ce que nous pouvions mais personne ne peut changer ce qui est écrit dans le destin. Étant quelqu’un qui a perdu ses deux parents, je peux vous dire qu’ils ne vous quitteront jamais, leur bénédiction sera toujours avec vous. Que dieu te donne la force bhai. Je suis toujours là.

L’épouse d’Aysuhman Kurrana, Tahira Kashyap a écrit : « Tellement désolé Bhuvan, peut-être que Dieu vous donne toute la force », tandis que le comédien Tanmay Bhat a commenté : « Je t’aime Bhuvan. Câlins. » Le célèbre YouTuber Carry Minati a également pris en compte les commentaires et a écrit: « Toujours là pour vous bhaiya.

Bhuvan Bam est devenu célèbre avec sa chaîne YouTube ‘BB Ki Vines’ (Bhuvan Bam Ki Vines), en 2015.