Le comédien Atul Khatri partage le « piratage » de la ceinture de sécurité en conduisant, la police de Mumbai répond

La police de Mumbai n’a jamais reculé lorsqu’il s’agit de donner des conseils importants. Leurs publications originales pour sensibiliser les gens parviennent toujours à créer un buzz sur tous les réseaux sociaux. En parlant de cela, cette fois, le département de police a donné au comédien Atul Khatri une leçon sur le fait que la sécurité n’est pas une blague.

Il y a quelques jours, Atul Khatri a publié un Tweet dans lequel il partageait la photo d’un mannequin. On peut voir le mannequin enfiler un t-shirt jaune sur lequel était imprimé une ceinture de sécurité. Tout en partageant la photo, Atul a écrit une légende humoristique qui disait : “Mumbaikars ! Veuillez porter des ceintures de sécurité à partir d’aujourd’hui ou acheter ce t-shirt.

Cela a attiré l’attention de la police de Mumbai, et ils ont formé Atul pour sa blague à leur manière. « Nous les garderons en stock pour vous, ainsi que nos challans. Votre sécurité n’est jamais une blague ! PS: Si cela doit jamais être la base d’une routine debout, assurez-vous que le message de sécurité est également envoyé », a écrit le département.

Nous les gardons en stock pour vous, ainsi que nos challans.

Suite à cela, Atul a reconnu leurs conseils et a répondu sur le même fil : « Hahaha. Noté monsieur.”

Les internautes ont également salué l’amusant message d’information sur la circulation du service de police de Mumbai. Ils ont félicité la police pour avoir souligné la gravité du port de la ceinture de sécurité dans toutes les situations. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Bonne humeur. Mais oui, la sécurité est primordiale. J’espère qu’il y aura une attitude positive envers la nouvelle règle.

Un autre utilisateur a commenté: “Complètement d’accord, blagues à part, la sécurité d’abord.”

Le troisième utilisateur a mentionné: «Si nous pouvons maintenir cette communication ouverte avec les gens, avec ce sens et ce ton de conversation, nous pouvons être un pays différent avec des citoyens plus responsables. Leçon à tous les policiers d’État. Quelques-uns, oui, déjà. Et, toujours, UN GRAND MERCI POUR VOTRE SERVICE.

Si nous pouvons maintenir cette communication ouverte avec les gens, avec ce sens et ce ton de conversation, nous pouvons être un pays différent avec des citoyens plus responsables. Leçon à tous les policiers d'État. Quelques-uns, oui, déjà.

👏👏

Un utilisateur était également d’accord avec le tweet donnant la référence de l’accident de Cyrus Mistry. Il a écrit : « Mais plus sérieusement, le port de la ceinture de sécurité est extrêmement important. Nous avons récemment perdu Cyrus Mistry. Avons-nous encore besoin de plus de suivi ? »

Mais plus sérieusement, le port de la ceinture de sécurité est extrêmement important. Nous avons récemment perdu Cyrus Mistry.

C’était en septembre de cette année lorsque l’ancien président de Tata Sons, Cyrus Mistry, a perdu la vie dans un accident de voiture dans le district de Palghar, dans le Maharashtra. Selon les rapports, Cyrus Mistry ne portait pas de ceinture de sécurité lorsque l’accident s’est produit. Il a été blessé à la tête et a été déclaré mort sur le coup.

