Le comédien Arron Crascall chante des notes étranges dans les lieux publics, les internautes en colère

Le comédien Arron Crascall a encore une fois Internet dans les points de suture. Tout cela grâce à un clip devenu viral sur la plateforme de médias sociaux. Le clip montre Crascall chantant des notes étranges dans des lieux publics alors que des spectateurs surpris regardent et que certains éclatent de rire.

La légende attachée au clip disait: “Je continue de regarder et de rire à nouveau.” La vidéo a recueilli plus de 516 000 vues.

Les internautes ont rapidement reconnu Crascall et ont commencé à le taguer dans le tweet. Certains ont partagé comment cela faisait un moment qu’ils n’avaient pas bien ri, remerciant l’utilisateur d’avoir partagé le clip.

“Ce type a construit sa carrière en étant à l’abri de l’embarras”, a commenté un utilisateur.

Un autre a écrit: “OMG, mon volume était à fond quand je suis allé regarder ça et mon chat a paniqué, a sauté du lit et est allé courir, c’est tellement drôle, merci beaucoup d’avoir commencé ma journée avec un très bon rire. ”

Crascall, originaire du sud-est de l’Angleterre, a une base de visage différente. Certains de ses gags récurrents populaires impliquent “The Hand of Dance”, “Addict be like”, “Awkward Phone Calls” et Chanter à haute voix en public avec des écouteurs. La star des médias sociaux est devenue célèbre en publiant du contenu sur Snapchat. Après plusieurs demandes, Crascall a rejoint Vines en 2013 et est devenu viral pour ses vidéos de farces. Il est célèbre pour son slogan “See Ya Later”, qui a envahi les réseaux sociaux sous le nom de #SeeYaLater.

Alors qu’avez-vous à dire sur le clip ?

