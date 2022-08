Le comédien Aries Spears fait honte à Lizzo d’être en surpoids

Aries Spears jette des poignards sur Lizzo pour son surpoids et le résident de l’abîme cendré sans importance attrape l’enfer.

L’humoriste a récemment accordé une interview à L’art du dialogue où on lui a demandé ce qu’il pensait de la musique de Lizzo. L’intervieweur a déclaré que Lizzo est une excellente compositrice mais au lieu de commenter ses capacités musicales, Spears a pivoté et a attaqué l’apparence de la chanteuse.

Les remarques désobligeantes ont continué;

“Je suis désolé. Écoute, je ne suis pas le n—r le plus en forme du monde, mais quand même, quand tu es drôle et que tu as de l’arrogance et de la confiance et que tu as l’air décent – je pense que je suis au moins beau – tu deviens p—y. Mais une femme qui est bâtie comme une assiette de purée de pommes de terre a des ennuis.