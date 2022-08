Le comédien, Aries Spears, Body Shams Lizzo pour son surpoids

Aries Spears jette des poignards sur Lizzo pour son surpoids, mais monsieur… n’est-ce pas le pot qui appelle la bouilloire noire?

Le comédien a récemment fait une interview avec Art of Dialogue où on lui a demandé ce qu’il pensait de la musique de Lizzo. L’intervieweur a déclaré que Lizzo est un excellent auteur-compositeur mais au lieu de commenter ses capacités musicales, il pivote et commence à attaquer son apparence.

L’ancien membre de la distribution de MADtv commence son déluge d’insultes par “Je n’arrive pas à oublier le fait qu’elle ressemble à – emoji”.

Je sais que l’intervieweur était confus parce que je me disais: “Comment est-il arrivé ici?”

Spears a déclaré: «Elle a un très joli visage, mais elle continue de montrer son corps comme, allez, mec. Allez, toi.

Les remarques désobligeantes ont continué : « Je suis désolé. Écoute, je ne suis pas le n—r le plus en forme du monde, mais quand même, quand tu es drôle et que tu as de l’arrogance et de la confiance et que tu as l’air décent – je pense que je suis au moins beau – tu deviens p—y. Mais une femme bâtie comme une assiette de purée a des ennuis ».

Le niveau de haine qu’il a craché de manière non sollicitée était pour le moins choquant.

“Vous savez, ce qui me tue chez les femmes, c’est l’hypocrisie et la contradiction”, a déclaré Spears alors qu’une couche de sueur commençait à apparaître sur son visage. « ‘F— diabète, f— problèmes cardiaques, f— maladie cardiaque, cholestérol. Vous revendiquez toutes la féminité et la fraternité et le soutien à votre sœur, vous savez, quand il s’agit de ces ridicules s—. Mais si tu t’en foutais vraiment, pourquoi n’irais-tu pas, ‘Black girl, nous aimons ta confiance, boo boo, mais ce n’est pas ça. Ce n’est pas ça.

Je veux dire, c’est la dissonance cognitive à son meilleur.

Spears a proclamé : « C’est le vrai amour ! Vous me sautez dessus parce que je fais des blagues, mais vous ne serez pas sérieux et vous direz : ‘Ma sœur, baisse l’éclair’. Ce n’est pas ça. C’est l’heure du tapis roulant.

Il semble qu’il ait mal placé la honte ou peut-être que Lizzo n’était qu’une cible facile pour ses blagues, mais dans tous les cas, cela le faisait paraître “ringard” et boiteux “pour de nombreux utilisateurs de Twitter.

Les fans de la magnifique gagnante d’un Grammy sont venus à sa défense :

“#AriesSpears est un mec azz amer. Au lieu de faire honte à Lizzo, il devrait regarder plus profondément en lui-même et apprendre à STFU. Sa déclaration était complètement inutile et déplacée », a déclaré un utilisateur de Twitter.

Quelqu’un d’autre a tweeté: “Je suis bloqué sur la façon dont Aries Spears, diabétique de type 2, s’est essoufflée en parlant de Lizzo, qui peut jouer pendant des heures chaque nuit en talons, et de son poids. Et puis comment il s’est énervé parce que les gens ont tiré le “Je sais que tu ne parles pas” et l’ont traîné pour de la crasse.

Un autre utilisateur a déclaré: «Les gros hommes ont TOUJOURS eu plus d’audace que d *** alors le commentaire d’Aries Spears sur Lizzo alors que ses joues deviennent noires est drôle ».

Le comédien, Mike Epps, a même pris pour le flûtiste en disant: “Il a l’air sale et malade et n’a pas été à la télévision depuis mad tv”.

Aries Spears doit explorer la thérapie et garder les gâteaux de Lizzo hors de sa bouche.