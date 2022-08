Le comédien Ahsaan Qureshi chante Hanuman Chalisa alors que les médecins disent que “seul un miracle peut sauver” Raju Srivastava

Fans, amis, célébrités et famille, tout le monde dans le pays prie en ce moment pour Raju Srivastava. Le comédien, qui est sous respirateur après avoir subi une grave crise cardiaque, est dans un état critique. Son ami proche et comédien Ahsaan Qureshi a partagé une mise à jour majeure sur la santé.

En parlant à Pinkvilla, le comédien a déclaré que seul un miracle peut sauver Raju Srivastava. Il a déclaré : « Les médecins ont abandonné. Ils ont dit à la famille qu’ils pouvaient faire tout leur possible pour le sauver, et maintenant seul un miracle peut le sauver. La nouvelle de sa mort est fausse, les médecins ont dit que son cerveau était mort. Son état est très critique. Nous tous, amis, prions et avons chanté Hanuman Chalisa il y a quelques minutes.





Lors d’une conversation avec AajTak.in, Ahsaan Qureshi a déclaré: “Je l’ai rencontré pour la dernière fois au bureau en face du poste de police d’Oshiwara. Il a un bureau dans le bâtiment Marigold. Chaque fois qu’il venait à Lucknow, il buvait du café avec des amis. Je , Sunil Pal, l’a rencontré et s’est renseigné sur la façon de demander la subvention pour les films.

Il a en outre ajouté : « La fille de Raju (Antara) doit se marier et son fils est assez jeune. Nous prions pour sa guérison. L’homme qui a fait rire le monde, maintenant le monde entier prie pour son bien-être. Nous sommes tous inquiets et sommes prêts à atteindre Delhi dans la soirée. Nous voulons juste que Raju bhai récupère.

Lors d’un entretien avec ETimes, l’épouse de Raju Srivastava, Shikha Srivastava, a exhorté les gens à ne pas croire aux fausses nouvelles et a confirmé qu’il était stable. Elle a également demandé aux gens d’arrêter de diffuser de fausses mises à jour sur la santé de son mari. Elle a déclaré: «La santé de Raju ji est stable et les médecins font leur travail avec beaucoup de diligence et toute la direction travaille jour et nuit pour s’assurer que Raju ji se rétablisse bientôt. Nous avons une confiance totale en eux et Raju ji est un combattant et il va gagner cette bataille. Il se battra et reviendra pour vous divertir tous, c’est ma promesse à vous tous. Nous recevons des souhaits, des bénédictions et beaucoup de gens prient et font du puja pour sa santé et la vibration de chacun est très positive. Je sais que les prières ne resteront pas sans réponse. Je veux juste exhorter tout le monde à continuer de prier pour leur santé. Les médecins et Raju ji se battent tous les deux et tout le monde connaîtra très bientôt les résultats positifs. Je promets que Raju sera de retour pour divertir tout le monde. dit-elle.

“Je demande aux personnes les mains jointes de bien vouloir arrêter de répandre ces rumeurs sur la santé de Raju. À cause de ces rumeurs, la famille, les médecins et le moral de tout le monde baissent. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et nous ne voulons pas que la négativité les affecte. En ce moment, nous avons besoin de prières et arrêtons de répandre des nouvelles négatives. Ces rumeurs sont très inquiétantes », a-t-elle déclaré.