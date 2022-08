Le comédien accueille PV Sindhu, Nikhat Zareen et d’autres “golden girls” des Jeux du Commonwealth 2022

Kapil Sharma est prêt à revenir avec le talk-show comique The Kapil Sharma Show le 10 septembre après une courte pause au cours de laquelle l’équipe s’est rendue aux États-Unis et au Canada pour des spectacles en direct. Le dimanche 28 août, le comédien a partagé des photos avec six athlètes féminines qui ont remporté des médailles d’or aux Jeux du Commonwealth 2022 sur les plateaux de son émission d’humour.

Partageant les photos, Kapil les a appelées “Golden Girls” en légendant l’ensemble de photos du carrousel, “Ce fut un plaisir d’accueillir nos Golden Girls sur #tkss qui ont rendu toute la nation fière aux Jeux du Commonwealth 2022”. Ses photos sont rapidement devenues virales sur Internet.

Sur la première photo, le comédien a posé avec la championne de badminton PV Sindhu qui a remporté la médaille d’or pour l’Inde en battant la Canadienne Michelle Li en finale du simple féminin. PV Sindhu avait précédemment remporté le bronze et l’argent lors des éditions 2014 et 2018 des jeux à Glasgow et Gold Coast respectivement.

Sur la troisième photo, Kapil a été vue avec la boxeuse Nikhat Zareen, âgée de 26 ans, qui a terminé sur la plus haute marche du podium chez les femmes poids mouche léger, c’est-à-dire l’épreuve féminine de 50 kg lors des jeux sportifs organisés à Birmingham, en Angleterre. C’était la première médaille de Nikhat aux Jeux du Commonwealth.





Pour les deuxième, quatrième, cinquième et sixième photos, Kapil a posé avec Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki Singh et Nayanmoni Saikia – les quatre membres de l’équipe féminine indienne de boulingrin qui ont fait la fierté de l’Inde en remportant la médaille d’or au 22e édition de l’événement sportif.

Dans la septième image, Kapil, que l’on verra jouer un responsable de la livraison de nourriture dans le film hindi Zwigato de Nandita Das, a affiché ses nouvelles lunettes de soleil en décrivant la dernière image comme suit : “Moi sans médaille mais avec de nouvelles nuances”. Il semble que le premier épisode de la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show verra ces “golden girls” comme invitées célèbres.