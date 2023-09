Le combo de hot-dogs à 1,50 $ de Costco est désormais une pièce officielle du jeu Monopoly

Même le célèbre ours en peluche surdimensionné et la pizza extra au fromage de Costco ont été transformés en pièces de jeu.

Fini les pièces de jeu classiques comme le dé à coudre, le fer et la botte. Au lieu de cela, ils ont été remplacés par des produits de base de Costco, notamment le combo hot-dog et soda à 1,50 $, le panier surdimensionné, le badge nominatif de l’employé et le chariot élévateur.

« Ce jeu Monopoly commémore ce qui a fait de Costco une destination depuis 40 ans », peut-on lire sur la pochette. « Chaque détail du charmant design du plateau de jeu est le rêve de tout amateur de Costco. »

Au lieu de maisons et d’hôtels, l’ensemble Costco comprend des tables de restauration et des entrepôts. L’ensemble comprend un dé rouge et un dé bleu, tous deux arborant le logo Costco.

Les cartes classiques Monopoly Chance et Community Chest ont été remplacées par des cartes qui ressemblent aux cartes d’adhésion Costco Gold Star et Executive Membership.

Le plateau de jeu lui-même présente des illustrations de l’intérieur d’un magasin Costco animé, tandis que les propriétés traditionnelles que les joueurs peuvent récupérer comme Boardwalk et Broadway ont été remplacées par différents entrepôts à travers le monde.

Au lieu de vous enfermer pendant quelques tours si vous atterrissez sur « Aller en prison », le tableau vous mettra en vacances via Costco Travel.

L’ensemble de jeu se vend 44,99 $ sur le Site Web de Costcomais peut être acheté pour 39,99 $ si vous l’achetez dans votre entrepôt local.

