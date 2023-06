Le combo de hot-dogs à 1,50 $ de Costco a un design de t-shirt viral

Chaque impression comporte la ligne désormais célèbre que le PDG de Costco Craig Jelinek dit que le fondateur Jim Sinegal a prononcée lorsque Jelinek a suggéré que les marges sur le franc d’un quart de livre étaient mauvaises pour les affaires : « Si vous augmentez le [price of the] putain de hot-dog, je vais te tuer. »

Il a accepté, et depuis lors, Jacob dit qu’il a vendu des centaines de chemises et tirages de ses oeuvres .

Il a créé l’œuvre d’art dans Photoshop et l’a téléchargée sur sa page. La publication est rapidement devenue virale, recueillant près de 2 millions de vues et plus de 240 000 likes, ainsi que des commentaires réclamant un tee.

C’est un objet de la mythologie d’entreprise, une icône anti-inflation et, plus récemment, un célèbre design de t-shirt TikTok.

Le fameux combo hot-dog et soda à 1,50 $ de Costco est plus qu’une bonne affaire pour le déjeuner.

Les chemises commencent à 22,95 $, ce qui équivaut au prix de 15 combinaisons de hot-dogs et de sodas.

Jacob, qui dit que le design est un best-seller pour son agitation latérale, pense que les gens veulent porter des vêtements avec le hot-dog parce qu’ils ont l’impression que Costco est une marque qui est de leur côté.

« Tout semble devenir de plus en plus cher », explique-t-il. « C’est rafraîchissant de voir une entreprise défendre ses clients au lieu d’essayer de les vendre à chaque instant. »

Rich Erwin, qui dirige le magasin Chudly, basé à Louisville, dans le Kentucky, a commencé à vendre un t-shirt à hot-dog Costco après avoir repéré le dessin sur un autocollant de pare-chocs.

Il a vu les ventes augmenter au cours du mois dernier et attribue la popularité de la chemise à la « scandalosité » d’une offre combinée à 1,50 $.

« Si vous portez ça, il y a d’autres personnes qui sont aussi enthousiasmées par la tradition du hot-dog à 1,50 $ de Costco qui verront cette chemise et viendront vous en parler », a-t-il déclaré à Make It.

Malgré la popularité de sa conception, Jacob admet qu’il n’est pas réellement titulaire d’une carte Costco.

« Je ne suis pas [a member] », dit-il. « Ma petite amie l’est, cependant. Donc je peux aller avec elle de temps en temps et en faire l’expérience. »

Un représentant de Costco a refusé de commenter cette histoire.

