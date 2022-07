Le combo bizarre “Poulet au beurre et macaroni au fromage” apporte du “réconfort” aux gourmets de Twitter

La cuisine fusion prend de l’ampleur à l’échelle mondiale. La nouvelle tendance nécessite la fusion de différentes cuisines et est testée par la plupart des gens à grande échelle. Alors que la demande augmente, de nombreux restaurants ont réussi à développer des plats fusion uniques. De Mango Maggi à Cramosa, les gens ont donné des rebondissements bizarres aux recettes de base. Dans une autre recette de ce type, un utilisateur de Twitter a partagé des images du très épique Mac and Cheese au poulet au beurre. « La cuisine réconfortante indienne rencontre la cuisine réconfortante américaine. Macaroni au fromage et au poulet au beurre », a-t-il écrit dans la légende en partageant trois images alléchantes du plat. Regardez par vous-même :

La nourriture réconfortante indienne rencontre la nourriture réconfortante américaine. Macaroni au fromage et au poulet au beurre. pic.twitter.com/bmqHjqADA3 — ح (@Hamzah_AlS) 17 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à recueillir plus de 96 000 likes. Dans la section des commentaires, le téléchargeur du plat a mentionné: “Si vous n’aimez pas ce plat, laissez-moi citer le très sage @TobeNwigwepour vous” Si discret, vous êtes juste ici pour détester, ne me suivez pas. Ne soyez pas dans mon commentaire en n’écrivant aucun essai, ne me suivez pas. Ce commentaire intervient alors que le plat reçoit une réponse mitigée de la part des internautes. Alors que peu de gens disent qu’ils aimeraient y goûter, d’autres demandent simplement de l’abandonner. Voici quelques réponses :

je vous supplie de laisser tomber la recette – Leena (@haleena_rose) 18 juillet 2022

Je suis à genoux pour goûter à ça https://t.co/UqfwkFxaOZ – ruche de brooke davis (@neymiana) 19 juillet 2022

Je risquerais tout pour ça https://t.co/HLf24gpuv7 — Arjun B. (@PineappleLord27) 19 juillet 2022

Je mangerais 7 bols et tomberais immédiatement dans un coma de 96 heures https://t.co/6kHBx1ITrQ — (sab) 睿燄 • Leur Totalité (@sasponella) 19 juillet 2022

en fait je bave rn https://t.co/wkQox7rfnY – KursedKrabbo (@TheTitanfallGuy) 19 juillet 2022

Veuillez me donner la recette que je veux faire et manger https://t.co/Szz3Bd5vAB — Clown Kao (@kaorrosi) 19 juillet 2022

Je ne pense pas qu’il y ait une seule chose que je veuille de plus sur cette planète en ce moment

https://t.co/L8SX7ZVNav — (@crustaceanfella) 19 juillet 2022

Dans une autre recette de cuisine fusion, un plat est devenu viral, appelé le “Cramosa”. Partagé par l’utilisateur de Twitter Priyal, le plat est un amalgame de plats de rue indiens Samosa et de Croissant spécial petit-déjeuner français. Comme si cela ne suffisait pas à choquer les internautes, le plat est servi avec une trempette à la menthe, reconnue en Inde comme le très célèbre “Pudine ki chutney”.

Selon l’utilisateur de Twitter, le plat était servi au Costa Coffee, à l’aéroport de Delhi. “paap lagega yeh sab karne se inko”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Les Français ont besoin de voir ça.

