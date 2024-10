« Le comble du blasphème » : la succession de Rufus Wainwright et Leonard Cohen s’oppose à l’utilisation d’Alléluia par Trump | Musique

La succession de Leonard Cohen a émis une ordonnance de cessation et d’abstention à Donald Trump, après qu’un enregistrement de Rufus Wainwright chantant la chanson Hallelujah de Cohen ait été joué lors d’un étrange événement de campagne.

Wainwright a également condamné l’utilisation de la chanson par Trump à la mairie d’Oaks, en Pennsylvanie. Le chanteur a décrit Hallelujah comme « un hymne dédié à la paix, à l’amour et à l’acceptation de la vérité. J’ai été extrêmement honoré au fil des années d’être associé à cette ode à la tolérance. Voir Trump et ses partisans communier avec cette musique hier soir était le comble du blasphème. Bien sûr, je ne cautionne en aucun cas cela et j’étais mortifié, mais le bon en moi espère qu’en habitant et en écoutant réellement les paroles du chef-d’œuvre de Cohen, Donald Trump pourrait éprouver un soupçon de remords pour ce qu’il a causé. Je ne retiens pas mon souffle.

La chanson était l’une des nombreuses chansons jouées par Trump lors d’une séance de questions-réponses à Oaks, où de nombreux membres du public avaient besoin de soins médicaux dans un contexte de températures élevées. Trump a d’abord plaisanté sur la chaleur : « Personnellement, j’apprécie ça. Nous perdons du poids. Nous pourrions le faire, perdre quatre, cinq kilos » – puis il s’est mis à jouer de la musique comme l’enregistrement de Luciano Pavarotti sur Ave Maria, en disant : « Ne posons plus de questions. Écoutons simplement de la musique.

En plus d’Hallelujah, la ballade épique de Guns N’ Roses, November Rain, a également été jouée, aux côtés de It’s a Man’s, Man’s, Man’s World de James Brown, du Village People’s YMCA et Nothing Compares 2 U de Sinead O’Connor.

Trump a écrit plus tard sur Truth Social : « Les questions et réponses étaient presque terminées lorsque les gens ont commencé à s’évanouir à cause de l’excitation et de la chaleur. Nous avons commencé à jouer de la musique pendant que nous attendions et nous avons continué. Tellement différent, mais ça a fini par être une GRANDE SOIRÉE ! »

Kamala Harris a sous-titré un extrait de l’événement avec les mots : « J’espère qu’il va bien. »

Il est devenu courant que des artistes s’opposent à ce que leur musique soit diffusée lors des rassemblements et événements de la campagne Trump. En août, Beyoncé a bloqué l’utilisation de sa chanson Freedom – une bande originale sous licence pour la campagne Harris-Walz – après son apparition dans une vidéo de la campagne Trump. Plus tôt ce mois-là, la succession de feu Isaac Hayes s’est opposée à l’utilisation du hit de Sam & Dave écrit par Hayes, Hold On, I’m Comin’.

Tant d’autres artistes lui ont opposé, de Rihanna aux Rolling Stones, qu’il y a un Page Wikipédia dédié au phénomène.

Hallelujah, quant à lui, reste un standard pop moderne, interprété par des dizaines d’artistes depuis sa sortie initialement négligée par Cohen en 1984. La version la plus célèbre a été enregistrée par Jeff Buckley en 1994, mais elle a été inspirée par la version de 1991 de John Cale, tandis que celle de Wainwright a suivi. en 2001, enregistré pour la bande originale de Shrek.

La version d’Alexandra Burke a atteint la première place de Noël au Royaume-Uni en 2008 après avoir remporté The X Factor, tandis que Bob Dylan, Bon Jovi et Bono font partie des autres artistes ayant des interprétations.