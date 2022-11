Le combiné bas de gamme Motorola obtient les certifications 3C et TENAA

Motorola annoncera probablement un tas de nouveaux smartphones très bientôt, à en juger par toutes les certifications ces derniers temps. Le supposé Motorola Edge 40 Pro est passé par TENAA et FCC ce mois-ci, qui sera probablement accompagné du Motorola Edge 40 vanille également. Aujourd’hui, les listes 3C et TENAA ont fait surface, suggérant qu’un troisième, un autre smartphone Motorola est en préparation.

Dans les deux documents, le téléphone est appelé XT2335-3. Comme d’habitude, la liste 3C ne révèle pas grand-chose, mais celle de TENAA a quelques spécifications clés pour nous. L’écran est un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution modeste de 720 x 1600 pixels et un processeur octa-core sans nom avec des cœurs principaux fonctionnant à 2,2 GHz.







Une capture d’écran de la liste TENAA

Fait intéressant, le combiné sera disponible en 4 Go, 6 Go, 8 Go et 12 Go de mémoire et en variantes de stockage de 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Ces configurations semblent exagérées pour un smartphone ultra-budgétaire. Une batterie de 5 000 mAh alimentera tout ce matériel.

Le département caméra est dirigé par une caméra principale de 50 MP assistée par une caméra de 2 MP. À l’avant, le Motorola arborera une caméra selfie 8MP.

Peut-être que la prochaine fois que nous entendrons parler de cet appareil, ce sera lors d’une annonce officielle de Motorola, voyant qu’il a franchi les processus de certification chinois habituels.

