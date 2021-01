Le combattant du MMA Irwin Rivera, 31 ans, est arrêté pour tentative de meurtre sur ses deux sœurs à son domicile

Irwin Rivera, 31 ans, a été placé en état d’arrestation pour deux chefs de tentative de meurtre

Irwin Rivera, un combattant poids coq de l’UFC, a été arrêté et accusé de deux chefs de tentative de meurtre après avoir poignardé ses deux sœurs.

Rivera, 31 ans, a été arrêté et réservé jeudi à Palm Beach, en Floride.

La sœur cadette de Rivera, âgée de 22 ans, a été retrouvée « allongée à côté de la chaussée couverte de sang avec de multiples blessures au dos, à la tête et au bras », selon un rapport de police.

Elle a dit aux policiers qu’elle avait été poignardée et que sa sœur se trouvait dans la maison et avait également été agressée.

La sœur aînée de Rivera, âgée de 33 ans, a ensuite été découverte à l’intérieur de la maison « couverte de sang avec de multiples blessures au dos, au visage, aux bras et aux mains ».

L’une des sœurs a dit à la police qu’elles logeaient avec leur frère, Rivera, dans l’une de ses chambres d’amis et elles se sont réveillées en les poignardant à plusieurs reprises avec un couteau au milieu de la nuit.

Malgré leurs horribles blessures, les deux femmes sont en vie et ont été transportées à l’hôpital.

Il a été arrêté par des agents du policier de Daytona Beach et a admis dans une interview avoir poignardé les deux sœurs avec un couteau en laiton.

Irwin Rivera du Mexique réagit lors d’un combat en septembre à Las Vegas

Rivera a affirmé qu ‘«il a tué ses deux sœurs et a dit qu’il l’avait fait parce que c’était son but, qui lui avait été dit par une puissance supérieure».

Rivera pourrait faire face à la prison à vie ou même à la peine de mort en vertu de la loi de Floride s’il était reconnu coupable.

Rivera s’était battu trois fois en 2020, battant Ali AlQaisi, mais avait perdu contre Giga Chikadzie et Andre Ewell.

« L’UFC est au courant du récent incident impliquant Irwin Rivera et a par la suite reçu des informations de sa direction selon lesquelles il avait un comportement compatible avec des problèmes de santé mentale », ont déclaré des responsables de l’UFC dans un communiqué publié à MMA Fighting.

«Les allégations sont extrêmement troublantes et l’organisation recueille actuellement des informations supplémentaires. L’enquête est en cours et toutes les prochaines étapes potentielles, y compris des mesures disciplinaires ou des soins médicaux, seront déterminées à la conclusion. De plus, l’UFC a informé la direction de Rivera qu’il ne se verrait pas proposer de combat pour le moment.