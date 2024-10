Guilherme « Bomba » Vasconcelosun combattant de MMA et concurrent du Bellator qui est sorti avec Demi Lovatoest décédé.

La famille de Vasconcelos a semblé confirmer son décès via TMZ le mardi 15 octobre. Il avait 38 ans.

L’oncle de Vasconcelos, Walter Vasconcelos Jr.également partagé dans une déclaration grossièrement traduite via Facebook« Bien tristes tes adieux, Guilherme Vasconcelos ! Et si loin de nous aux USA. Mon cher neveu, mon filleul consacré, père de la petite Naomi, fils bien-aimé de ma sœur Elisabete Vasconcelos, partenaire de ses frères Breno et Isabela et de notre famille élargie qui pleure aujourd’hui son départ prématuré.

Il a ajouté : « Vous avez poursuivi vos rêves en Amérique en tant que combattant de MMA, Guilherme Bomba, champion brésilien, mais nous ne pensons pas qu’elle vous emmènerait également dans un voyage sans retour, sans aucun de nous. Nous vous attendions pour Noël, cela n’arrivera plus. La vie est un souffle et nous nous réveillons avec cette nouvelle déchirante. Dans quelle époque nous vivons. Nous prions pour vous ! Que le Dieu qui peut vous recevoir dans sa miséricorde infinie et réconforter tous ceux qui vous ont toujours aimé !

La cause du décès de Vasconcelos est inconnue.

Surnommé la « Bomba », l’artiste martial a fait de nombreuses apparitions sur les plateformes de MMA tout au long de sa carrière. Selon sa biographie Instagram, il était également « ceinture noire du quatrième degré, professeur, combattant, athlète et artiste » ainsi qu’un ancien combattant de l’UFC et du TUF. De plus, il était champion national et mondial de Jiu Jitsu.

Les fans et les abonnés ont pleuré la perte de l’athlète professionnel brésilien dans la section commentaires de son Instagram messages. Son dernier message, une histoire partagée le lundi 14 octobre, était une photo d’un studio de Jiu Jitsu.

« Nos cœurs sont brisés. Nous t’aimons et tu nous manques Bomba !!!!! 🕊️ l’homme le plus gentil », a écrit un utilisateur des réseaux sociaux. Un autre a déclaré via X : « Parti trop tôt 😢 😪 💔 mes prières 🙏🏼 et mes condoléances vont à sa famille et à ses amis. »

Bien que Vasconcelos se soit fait un nom en tant que combattant et athlète professionnel, il a également été mis sous les projecteurs après sa brève romance avec Lovato, 32 ans, en 2017. Le couple est sorti ensemble pendant quelques mois avant de se séparer en mai de la même année.