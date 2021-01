Le combattant de l’UFC Irwin Rivera arrêté pour avoir poignardé ses sœurs

Combattant UFC Irwin Rivera a été arrêté le jeudi 7 janvier pour avoir poignardé ses deux sœurs à Boynton Beach, en Floride.

Selon les archives en ligne, l’artiste martial mixte de 31 ans a été inculpé de deux chefs de meurtre avec préméditation au premier degré. Cependant, selon un rapport d’incident obtenu par ESPN, il a été accusé de deux chefs de tentative de meurtre.

Il a été arrêté par le département de police de Boynton Beach sans aucune caution.

Selon le rapport d’ESPN, une femme de 22 ans et une femme de 33 ans ont toutes deux été retrouvées vivantes avec de multiples coups de couteau et emmenées à l’hôpital. La jeune femme a subi des blessures à la tête, au dos et au bras, tandis que la femme plus âgée a été poignardée au visage, au dos, aux bras et aux mains.

Des documents montrent qu’Irwin a fui les lieux, mais a ensuite été appréhendé et a avoué à la police: «J’ai tué mes sœurs». La police a déclaré que l’athlète, qui avait utilisé un « couteau en laiton » dans l’incident présumé, avait déclaré aux autorités qu’il avait été contraint par une « puissance supérieure ».