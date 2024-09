Le combattant de l’UFC Colby Covington étrangle Lil Pump lors d’une diffusion en direct

Combattant de l’UFC Colby Covington a montré ses mouvements samedi en mettant Petite pompe dans une prise d’étranglement, et vous voyez le rappeur haleter tandis que CC continue de tenir sa prise.

À un moment donné, on voit le corps de Lil Pump se relâcher, mais Colby ne le lâche pas. Pump lutte d’abord pour se libérer, mais à un moment donné, son corps échoue et ses yeux s’écarquillent.

On ne sait pas combien de temps Colby a maintenu Pump en otage. La vidéo commence avec Covington étranglant Pump, et on voit le combattant de l’UFC resserrer sa prise. Cela a duré environ 10 secondes avant que Covington ne relâche la prise.