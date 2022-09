Elias (The Spartan) Theodorou, un artiste martial mixte charismatique qui a fait campagne avec succès pour le droit d’utiliser la marijuana médicale en tant qu’athlète, est décédé. Il avait 34 ans.

Jess Moran, son publiciste a confirmé que l’ancien combattant de l’UFC est décédé dimanche à Toronto d’un cancer du foie.

Theodorou, de Mississauga, en Ontario, a fait beaucoup de choses dans sa vie trop courte. Il était un athlète, un acteur, un mannequin, un cascadeur, un danseur, un lanceur de télévision, un garçon de couverture de romance Harlequin et un défenseur du cannabis. Il a tout fait avec le sourire.

“La couverture de livre préférée de votre mère. Le combattant préféré de votre fils”, a lu la biographie Twitter de Theodorou dans la journée.

L’analyste de combat de TSN Robin Black, un ami et ancien combattant lui-même, a déclaré que Theodorou n’avait pas partagé publiquement son diagnostic de cancer. Black estime que Theodorou a fait ce choix “parce qu’il ne supportait pas de rendre les gens tristes”.

“C’était un gars vraiment vraiment très spécial”, a déclaré Black.

“Une énergie positive s’il en est une, un homme qui a presque toujours affiché un sourire gagnant, un homme qui a dit ce en quoi il croyait”, a déclaré la combattante canadienne Sarah Kaufman sur les réseaux sociaux.

Theodorou a commencé le MMA en 2009 après sa première année au Humber College, où il a étudié la publicité créative.

Il a fait ses débuts professionnels en juin 2011 et avait une fiche de 8-0-0 en 2013 lorsqu’il a rejoint le casting de “The Ultimate Fighter Nations: Canada vs. Australia”, une édition de l’émission de télé-réalité de l’UFC mettant en vedette des équipes d’aspirants canadiens et australiens. Combattants MMA.

Theodorou et 15 autres combattants ont passé six semaines à filmer dans une cabane dans les bois à environ une heure de Montréal.

“Ce fut une expérience intéressante et incroyable”, a déclaré Theodorou plus tard.

Mais pas sans ses inconvénients.

“Les femmes me manquaient”, a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Theodorou a obtenu un contrat UFC en 2014

Theodorou a obtenu son contrat avec l’UFC en avril 2014 lorsqu’il a arrêté son compatriote canadien Sheldon Westcott via TKO au deuxième tour lors de la finale des Nations TUF à Québec.

Il a ensuite remporté huit des 11 combats en tant que poids moyen à l’UFC, mais a été coupé après une défaite en mai 2019 contre Derek Brunson à Ottawa. Alors que Theodorou avait un record de victoires, son style de broyage manquait des feux d’artifice recherchés par la promotion. Neuf de ses 11 combats UFC ont abouti à une décision.

Theodorou était un combattant avec un gros réservoir d’essence. Il a continué à bouger, donnant souvent des coups de pied ou s’accrochant à son adversaire à la clôture comme une patelle au besoin.

Son dernier combat a été une victoire contre Bryan (The Beast) Baker en décembre dernier sur une carte du Colorado Combat Club. Son record professionnel était de 19 victoires et trois défaites, avec six victoires lors de ses sept dernières sorties.

Theodorou a fait campagne pendant des années pour utiliser la marijuana médicale dans le sport, obtenant finalement une exemption d’usage thérapeutique pour la marijuana qui lui avait été prescrite pour des douleurs neuropathiques bilatérales aux mains, aux poignets et aux coudes.

Theodorou, qui a déclaré que le cannabis lui permettait “d’égaliser le terrain de jeu et de se battre à un niveau de base”, a obtenu l’exemption en février 2020 de la BC Athletic Commission.

“RIP Elias Theodorou. Une personne formidable et une voix ÉNORME pour un traitement plus juste et équitable de la consommation de marijuana dans le MMA et le sport”, a tweeté Jeff Novitzky, vice-président senior de l’UFC pour la santé et la performance des athlètes.

Appeler Theodorou une personne sociable ne lui rendait pas justice.

“Je suis un très grand extraverti”, a-t-il dit un jour avec un sourire. “Un étranger est juste un ami que vous n’avez pas rencontré.”

Il a servi de bonbon pour les yeux / barman dans l’émission télévisée “Dragon’s Den” pour un pitch “Martini on Wheels”. Alors qu’il s’est effondré, Theodorou y voyait toujours une victoire.

“Être à la télévision est toujours une bonne chose”, a-t-il déclaré.

Theodorou a utilisé tout ce qu’il pouvait pour ajouter un autre ruban à son arc étendu. Il a dit qu’il devait son travail de cover boy à une partie de son anatomie.

“Pour une raison quelconque, Harlequin semble aimer mes fesses”, a-t-il expliqué.

“J’aime penser que je suis Fabio 2.0 avec des coups de poing et des coups de pied”, a-t-il plaisanté.

Fait la plupart de ses mèches fluides

Il a également tiré le meilleur parti de ses mèches fluides, devenant «l’ambassadeur de la marque nord-américaine» pour le shampooing et le revitalisant Pert Plus. Theodorou s’est présenté comme ayant “les meilleurs cheveux dans les sports de combat”.

Ce n’était qu’un des nombreux tisonniers dans son feu.

“Le travail acharné vous oblige à travailler plus dur”, a-t-il dit joyeusement.

Il a aidé à payer sa formation via Fund a Fighter, un site Web qui permet aux fans de contribuer aux combattants. Certains contributeurs ont reçu un T-shirt. Une femme a payé 500 $ pour un rendez-vous.

Il est également apparu sur “The Match Game” sur The Comedy Network.

“Je le jette là-bas et je vois ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

“Comme une nécessité pour devenir un artiste martial mixte, vous devez avoir vos mains dans chaque pot à biscuits”, a-t-il expliqué.

En mars 2018, il a pris un stéréotype sexiste et l’a renversé en devenant ring boy pour la promotion entièrement féminine de l’Invicta FC.

“Elias était vraiment une personnalité gentille, humble et charismatique qui manquera beaucoup à tous”, a déclaré Invicta dans un tweet.

Theodorou, alors classé 14e parmi les prétendants de 185 livres, avait besoin de 10 points de suture pour fermer une coupe diagonale sur son front causée par un affrontement de têtes lors d’un combat UFC avec Trevor (Hot Sauce) Smith en mai 2018.

“Eh bien, les poussins creusent des cicatrices”, a déclaré Theodorou avec un sourire après le combat. “Et heureusement ma petite amie aussi.”

Le combattant de l’UFC Michael Chiesa a rappelé comment lors d’un voyage à EXOS, un centre de performance pour athlètes, il a été convoqué à une conférence de presse avec un préavis tardif. Théodorou, voyant son ami s’inquiéter de ne pas être habillé pour l’occasion, enleva sa veste et la lui donna.

“Je n’ai jamais eu l’occasion de le lui rendre”, a déclaré Chiesa, tenant la veste, dans une vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux. “C’est le genre de gars qu’il était. Et bien que je sois triste comme beaucoup de gens – il a touché beaucoup de vies – je dois me rappeler que je suis très chanceux d’avoir eu l’amitié que j’avais avec lui et les innombrables de bons souvenirs que j’ai avec lui. Repose en paix, Elias.”