Le combatif Vivek Ramaswamy apparaît comme le point focal surprise du débat du GOP

Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur en biotechnologie de 38 ans qui dirige troisième dans les sondages républicainsest apparu en l’absence de Donald Trump comme un sujet surprise du premier débat de la primaire républicaine, montrant peu de respect pour les autres candidats et s’attirant en retour des tirs nourris.

« L’Amérique d’abord 2.0 » : Vivek Ramaswamy se présente comme le prochain Trump des Républicains En savoir plus

« Nous vivons un moment sombre », a déclamé Ramaswamy, dans le style nettement trumpien et conspirateur qui est devenu la marque de sa campagne.

La candidature de Ramaswamy à l’investiture républicaine a été affectée par de récents scandales suite à des propos suggérant une sympathie pour les théories du complot autour des attentats terroristes du 11 septembre et de l’assaut du Capitole du 6 janvier. Mais il a cherché à se présenter comme un outsider à la Trump, s’attaquant à l’establishment avec ses opinions extrêmes.

Tous les autres candidats à la présidentielle présents sur scène à Milwaukee, a répété Ramaswamy à plusieurs reprises, ont été « achetés et payés » par des donateurs.

Après que les huit candidats aient refusé de lever la main lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que le comportement humain était à l’origine de la crise climatique, Ramaswamy est intervenu en rappant avec force : « Débloquez l’énergie américaine, forez, fracturez, brûlez du charbon, adoptez le nucléaire. »

Cela a été un mois marqué par des incendies de forêt à Hawaï et de fortes inondations en Californie. Les animateurs de Fox News ont souligné que la crise climatique est la préoccupation numéro un des jeunes électeurs américains. Quoi qu’il en soit, le plus jeune candidat sur scène a poursuivi : « Le programme sur le changement climatique est un canular… plus de gens meurent à cause des mauvaises politiques en matière de changement climatique qu’à cause du climat réel. »

Au milieu d’échanges sur la criminalité, Ramaswamy s’en est pris à l’ancien vice-président Mike Pence, semblant même douter un saint républicain, Ronald Reagan, quand il a dit : « Certains autres comme vous sur cette scène peuvent avoir un discours : « C’est le matin en Amérique ». Ce n’est pas le matin en Amérique.

« Nous vivons une période sombre et nous devons admettre que nous sommes plongés dans une sorte de guerre civile culturelle froide et nous devons le reconnaître. »

Ron DeSantis, deuxième derrière Trump depuis des mois mais largement considéré comme en difficulté, occupait le devant de la scène. Mais le gouverneur de droite de Floride était souvent réduit à un simple spectateur alors que Ramaswamy lui lançait des coups rhétoriques et que d’autres lui répondaient, faisant de lui un centre fréquent du débat.

La plupart ont cherché à opposer le manque d’expérience de Ramaswamy en matière de gouvernance à leur travail en tant que gouverneurs ou membres du Congrès. Les attaques étaient souvent brutales et personnelles, mais elles ont surtout réussi à accorder à Ramaswamy une attention plus vitale. Il a également capitalisé sur son statut de « rookie » en soulignant sa relative jeunesse et en rappelant aux téléspectateurs qu’il est né en 1985.

Dans l’un des nombreux échanges de colère, Pence a déclaré : « Vous avez récemment déclaré qu’un président ne pouvait pas tout faire. Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous. Vivek. J’étais dans le couloir. J’ai été dans l’aile ouest. Un président des États-Unis doit faire face à toutes les crises auxquelles l’Amérique est confrontée. »

Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey qui a basé sa campagne sur l’attaque de Trump, s’est montré particulièrement direct. Mettant à jour sa célèbre attaque de 2016 contre le sénateur de Floride Marco Rubio, qu’il a qualifié de robot, il a qualifié Ramaswamy de « un gars qui ressemble à ChatGPT ».

Faisant référence à la déclaration d’ouverture de Ramaswamy, une tentative de vendre aux Républicains son image d’étranger, Christie a déclaré : « La dernière personne dans l’un de ces débats qui s’est tenue au milieu de la scène et a dit : « Qu’est-ce qu’un gars maigre avec un nom de famille étrange fait ? ici, c’était Barack Obama, et je crains que nous ayons affaire au même type de croisade amateur.»

Obama a infligé aux Républicains deux défaites écrasantes et a passé huit ans à la Maison Blanche. Christie a également négligé le moment célèbre de la fin des élections de 2012, lorsque lui et Obama ont fait le tour des dégâts causés par l’ouragan Sandy, un péché originel aux yeux de la droite républicaine.

« Et vous m’aiderez à m’élire tout comme » vous avez aidé à élire Obama, a rétorqué Ramaswamy.

Lorsqu’il a pris la tête des primaires démocrates de 2008, Obama était un sénateur américain de l’Illinois, chantant l’espoir et le changement. Dans un débat organisé par le parti républicain de Trump, la course de Ramaswamy sous les projecteurs depuis la frange libertaire semblait être un étrange écho opposé à celui d’Obama, dans une sombre déclaration après une sombre déclaration d’un candidat visiblement en colère.

Ramaswamy s’est heurté à Nikki Haley, ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur aux Nations Unies, sur son attitude à l’égard du soutien à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie et ses relations avec les alliés des États-Unis.

Il s’est heurté à plusieurs reprises à Pence. Il s’est de nouveau affronté avec Christie sur la question de savoir si Trump devait être gracié s’il était reconnu coupable d’accusations criminelles fédérales. Faisant écho à Trump et à des conseillers extrémistes comme Steve Bannon, Ramaswamy a proposé de supprimer le FBI et une grande partie du gouvernement fédéral. Peu de temps après s’être moqué de la « rhétorique du matin en Amérique », il a déclaré qu’il « réaliserait une révolution à la Reagan de 1980 ».

Il n’a pas été interrogé sur ses récentes remarques conspirationnistes à propos du 6 janvier et du 11 septembre.

Dans sa déclaration finale, il a repris une fois de plus les arguments de l’extrême droite : « Dieu est réel. Il y a deux genres. Les combustibles fossiles sont indispensables à la prospérité humaine. Le racisme inversé est du racisme. Une frontière ouverte n’est pas une frontière. Les parents déterminent l’éducation de leurs enfants. La famille nucléaire est la plus grande forme de gouvernance connue de l’homme. Le capitalisme nous sort de la pauvreté.

Malgré toutes les attaques de ses rivaux – ou peut-être grâce à elles – Ramaswamy passait un moment inoubliable.